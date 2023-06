Randale nach Pokalfinale im Harz: Fans und Polizei angegriffen

Halberstadt. In Halberstadt standen sich Einheit Wernigerode und der Hallesche FC gegenüber. Nach dem Spiel kam es zu heftigen Ausschreitungen.

Unmittelbar nach Spielende des Pokalendspiels des sachsen-anhaltischen Fußballverbandes zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem Halleschen FC ist es am Samstagnachmittag im Stadion in Halberstadt zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere Hundert Fans des HFC betraten nach Abpfiff das Spielfeld – der Großteil, um mit ihrer Mannschaft zu feiern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einige Personen hätten jedoch versucht, gegnerische Fans zu attackieren.

Einsatzkräfte der Polizei hätten dies verhindert, hieß es. Die Aggressionen der Fans hätten sich daraufhin auch gegen die Polizei gerichtet. „Im Rahmen dieser Auseinandersetzung mussten die Einsatzkräfte unmittelbaren Zwang anwenden“, teilte die Polizei mit.

Polizei leitet in Halberstadt mehrere Ermittlungsverfahren ein

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch eingeleitet. Es kam zu Verletzungen bei den Fans. „Konkrete Angaben können hierzu noch nicht gemacht werden, da die Einsatzmaßnahmen noch andauern.“

dpa

