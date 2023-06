Polizei Niedersachsen Flugzeug stürzt ab in Nordhorn – Pilot lebensgefährlich verletzt

Auf dem Flugplatz in Nordhorn im Kreis Grafschaft Bentheim ist ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt und der Pilot lebensgefährlich verletzt worden. Der 80 Jahre alte Pilot verlor am Freitagabend im Landeanflug die Kontrolle über sein Fluggerät, wie die Polizei mitteilte. Das Ultraleichtflugzeug habe zunächst aufgesetzt und sei ins Springen geraten. Beim erneuten Beschleunigen habe der Mann die Kontrolle über das Flugzeug verloren und sei nach links abgekommen. Anschließend prallte die Maschine gegen eine Halle auf dem Flugplatz, hieß es. Der vordere Bereich des Flugzeugs und der Antrieb wurden in die beschädigte Halle katapultiert.

Der 80-Jährige wurde aus der Maschine gegen ein in der Halle abgestelltes Segelflugzeug geschleudert. Der Pilot sei lebensgefährlich verletzt und von Rettungskräften versorgt worden. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Verletzte nach Zusammenstoß mit Bus in Bremen

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in der Bremer Innenstadt sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Ein Fahrgast sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Den Angaben zufolge fuhr der 39 Jahre alte Busfahrer am Freitagabend auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Richtung Neustadt. Ein ebenfalls 39 Jahre alter Autofahrer wollte den Bus offenbar überholen. Dabei sei es aus zunächst nicht bekannten Gründen zu dem Zusammenstoß gekommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Auch der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt.

Feuer bei Recyclingunternehmen in Stade – Müllberg in Flammen

Auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens im Landkreis Stade ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei fünf Meter hoch getürmte Restmüllschredderware in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Niemand sei verletzt worden. Auch habe es keine Schäden an Gebäuden gegeben. Rund 200 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz.

Anwohner wurden über die Nina-Warn-App vor der weithin sichtbaren Rauchentwicklung rund um die Brandstelle gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten. Umweltexperten des Landkreises nahmen nach Angaben der Polizei Schadstoffmessungen vor. Die Kreisstraße 57 musste für die Zeit der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Feuerwehr löscht Moorbrand im Landkreis Cloppenburg

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Samstag im Landkreis Cloppenburg einen Moorbrand gelöscht. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge in der Nacht das Feuer in der Stadt Friesoythe gemeldet. Rund 120 Feuwehrleute aus den umliegenden Orten bekämpften den Brand, der sich auf einer Fläche von rund drei Hektar ausgebreitet hatte. Der Landkreis setzte auch Drohnen ein. Am frühen Samstagmorgen war das Feuer den Angaben zufolge gelöscht.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de