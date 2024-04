Allerbüttel. Vier zum Teil Schwerverletzte forderte ein Unfall am Mittwochabend bei Allerbüttel. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Landesstraße 292 zwischen Sülfeld und Calberlah. Wie die Polizei berichtete, sei eine 70 Jahre alte Frau, die in Richtung Gifhorn unterwegs war, an der Auffahrt zur Brücke über den Mittelland-Kanal auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

In dem Auto saß nach Polizeiangaben eine Familie mit einem sechs Monate alten Säugling, der leicht verletzt wurde. Die anderen Unfallbeteiligten wurden zum Teil schwer verletzt. Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfsbüttel sowie vier Rettungswagen und ein Notarzt, Polizeibeamte aus Wolfsburg und Gifhorn sowie die Feuerwehren Isenbüttel und Calberlah.

Warum die 70-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: