Gifhorn. Es brummt am Wochenende im Kreis Gifhorn. Freitag geht‘s los mit der Frühlingswiesn in Isenbüttel. Doch es gibt noch mehr tolle Events.

Ein Turbo-Wochenende will geplant sein. Frühlingswiesen, Frühlingsmarkt im Mühlenmuseum, Storchenfest beim Nabu, Gifhorner Lauftag und noch mehr. Hier unsere große Übersicht. Schönes Wochenende!

Erste Turbo-Wochenende im Landkreis Gifhorn

Der erste Frühlingsmarkt im Mühlenmuseum findert Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr mit regionalen Kunsthandwerkern und -handwerkerinnen auf dem Dorfplatz des Mühlenmuseums statt. Der Eintritt ist frei!

Frühlingswiesn im Feierwerk bei Roth in Isenbüttel: Am Freitag, 19. April, und Samstag, 20. April, lässt‘s die legendäre Oktoberfest-Band Münchner Zwietracht richtig krachen. An beiden Tagen werden knapp 3000 Feiernde und Fans der weiß-blauen Partygaudi erwartet. Einlass ab 18 Uhr, um 20 Uhr gehts los. Noch gibt es Restkarten.

Es ist wieder so weit – in diesem Jahr ungewöhnlich früh: Die Tulpenfelder zwischen Meine und Rethen blühen. Am Sonntag, 21. April, lädt der Eickenhof deshalb alle Blumenliebhaber zum Tag des offenen Tulpenfeldes ein. Von 10 bis 16 Uhr dauert der „Tag des offenen Tulpenfeldes“. Wer möchte, kann an kleinen Führungen zum Tulpenwissen teilnehmen. Das Feld befindet sich an der Landstraße 321 zwischen Meine und Rethen.

Am Sonntag, 21. April, findet im NABU-Artenschutzzentrum Leiferde das beliebte Storchenfest statt. An diesem Tag der offenen Tür gibt es bei freiem Eintritt zwischen 11 und 17 Uhr jede Menge Spiel, Spaß und Informationen für Jung und Alt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Deutsche Nijmegen-Delegation der Bundeswehr ist am Wochenende 20. und 21. April zum Training zu Gast im Landkreis Gifhorn. Gilt es doch, beim Wettbewerb gegen Marschierer aus vielen Nationen beim 106. Nijmegen-Marsch (16. bis 19. Juli) erfolgreich zu bestehen. Ebenfalls traditionell wird die Delegation wieder im Juli in Gifhorn verabschiedet: beim Gifhorn-Tag am 11. Juli.

Rolfsbüttel feiert sein 750-jähriges Bestehen. Seit vielen Monaten bereiten rund 30 Bürgerinnen und Bürger vielfältige Aktivitäten zur Feier dieses Jubiläums vor – manche nur für die Dorfgemeinschaft, andere auch für die interessierte Öffentlichkeit. Der offizielle Startschuss ins Jubiläumsjahr fällt am Freitag, 19. April, um 17 Uhr mit einem Kommers mit geladenen Gästen im DGH Rolfsbüttel –und einer Videoübertragung auf den „Schulhof“, also den Bereich vor dem DGH, für alle anderen Interessierten.

Zu heißer Musik auf Rollen: Am Samstag, 20. April, startet im Sportzentrum Süd in Gifhorn Süd die erste Rollschuh-Disco. Veranstalterin Elena Schütz hat ein tolles Programm vorbereitet. von 17 bis 19 Whr ist Family Time. In dieser Zeit stehen eher die Kinder und Familien sowie Anfänger im Mittelpunkt. Ab 19 Uhr heißt es dann „Let‘s get loud“. Ab dann ist Disco-Atmosphäre angesagt.

Die Sportlerinnen und Sportler dürfen sich am Sonntag, 21. April, auf den neunten Gifhorner Lauftag in der Flutmulde freuen. Um 9 Uhr gehen die Marathonläufer auf die 42,2 km lange Strecke. Im Angebot ist auch die halbe Strecke. Beim Bike & Run Halbmarathon teilen sich zwei Sportler ein Fahrrad und können auf der Strecke beliebig tauschen. Eine Stunde später wird es auf der Laufbahn der Flutmulde richtig eng, denn dann messen sich die Athleten auf der 5 Kilometer-Strecke zum Firmen-, Team- und Einzellauf. Um 11.30 gehen die Kinder an den Start gehen, dazu werden sie von zwei Maskottchen mit Spiel und Tanz aufgewärmt. Um 12 Uhr machen sich dann die Inklusionsteams auf die gleiche Strecke. Vier Läufer – davon mindestens einer mit Handicap –werden um das schnellste Inklusionsteam wetteifern. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Im Ziel gibt‘s die Zicken-Medaille.

Der Wolf – schützenswerte Art oder eine Bedrohung für Menschen und Weidetiere? Der Wolf und seine Spuren – Was in Deutschland schon längst hätte umgesetzt werden müssen und was endlich durch die verantwortliche Politik getan werden muss. Zu dieser Veranstaltung mit anschließender Diskussion laden die Freien Niedersachsen am Samstag, 20. April, um 14 Uhr in den Saal Friederike Pelzer, Hauptstraße 7, 29367 Lüsche ein. Als Referenten ist Professor Sven Herzog dabei. Er ist als unabhängiger Experte für Wildtiere aus Printmedien, Radio, Fernsehen und Podcast bekannt. Rüdiger Wnuck, Naturfreund und Autor aus Ebsdorf, EU-Abgeordnete Lena Düpont, Tierhalter Matthias Müller aus Bargfeld, Pferdezüchterin Friederike Pelzer aus Lüsche komplettieren die Rednerliste.

