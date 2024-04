Wolfsburg. In Wolfsburg sind Mieter aus ihrer Wohnung ausgezogen – ohne ihren jungen Hund. Das ist bisher über den krassen Fall bekannt.

Wie herzlos muss man sein, um so etwas fertigzubringen? Kurz vor dem Osterfest sind in Wolfsburg Mieter aus ihrer Wohnung ausgezogen – und haben ihren jungen Hund einfach zurückgelassen! Erst als Nachbarn in Fallersleben die Polizei alarmierten, endete das Martyrium für das verängstigte Tier. Auf der Wache päppelten Polizeibeamte den Junghund auf, bevor es für ihn am Ostersonntag ins Tierheim ging. Das ist bisher zu dem verstörenden Vorfall bekannt.

Die Tat macht fassungslos: Wie unsere Zeitung nach Ostern erfuhr, ist es wenige Tage vor dem christlichen Fest passiert. Da stand für Wohnungsmieter in Fallersleben – die genaue Adresse ist der Redaktion bekannt – ein Umzug an. Irgendwann fiel Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus immer wiederkehrendes Hundegebell und Jaulen auf. Am Ostersonntag alarmierten sie die Polizei – da waren die Mieter offenbar schon mehrere Tage ausgezogen. Als die Beamten die Wohnung betraten, entdeckten sie einen Hund, der völlig sich selbst überlassen war. Von seinen Besitzern weit und breit keine Spur!

Polizei Wolfsburg fand alleingelassenen Hund in verschmutzter Wohnung

Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch bestätigte am Donnerstag die Informationen unserer Zeitung. Wie sie berichtete, habe ein Nachbar am Ostersonntag gegen 16.30 Uhr die Polizei gerufen und erzählt, dass im Haus ein Hund seit mehreren Tagen kläffe, dass die Mieter – ein junges Paar – wohl ausgezogen seien und den Hund offenbar zurückgelassen hätten. Angeblich sollen die Hundesitzer schon am Donnerstag, 28. März, ausgezogen sein – also drei Tage, bevor der Vierbeiner befreit wurde.

Daraufhin machten sich die Beamten umgehend auf den Weg. Von einem Schlüsseldienst ließen die Polizisten am Feiertag die fragliche Wohnung öffnen, sagte die Polizeisprecherin. Dort bot sich ihnen eine unglaubliche Szenerie, wie die Sprecherin weiter schilderte: „Die Wohnung war leer, stark vermüllt und durch Kot verunreinigt.“ Mittendrin: der offenbar noch junge Hund, völlig sich selbst überlassen.

Die Feuerwehr brachte den geretteten Hund ins Wolfsburger Tierheim in Sülfeld. © regios24 | Lars Landmann

Wolfsburger Polizisten päppelten verängstigten Mischlingshund auf

Die Polizisten nahmen das verängstigte Tier mit auf die Wache in der Heßlinger Straße, wo sie den Mischlingsrüden erst einmal versorgten, schilderte Melanie aus dem Bruch: „Er hat zwei große Schalen Wasser getrunken und schien danach immer noch durstig zu sein. Und er hat ganz viel gefressen.“ Ob ihn seine Besitzer ganz ohne Wasser und Futter in der Wohnung zurückgelassen hatten oder der Hund in seiner Not längst alles weggetrunken und -gefressen hatte, ist unklar. Er war laut Polizei jedenfalls wohl in einem schlechten Zustand.

Nach ersten Schätzungen der Polizei ist der junge Mischlingshund möglicherweise sechs bis acht Monate alt. Dem Foto nach könnte es sich um eine Mischung aus einem Malinois (einem belgischen Schäferhund) und einem American Staffordshire Terrier handeln.

Wolfsburger Feuerwehr brachte Hund ins Tierheim in Sülfeld

Für den Rüden ging es noch am Ostersonntag weiter, berichtete die Polizeisprecherin. Die Berufsfeuerwehr brachte ihn ins städtische Tierheim in Sülfeld. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Denn die Stadt Wolfsburg bestätigte am Freitag auf Anfrage lediglich, dass sie Kenntnis von dem Fall hat und der Hund ans Tierheim übergeben wurde.

Fragen und eine Stellungnahme dazu, in welchem Zustand das Tier bei seiner Rettung war, wie das Veterinäramt den Fall einschätzt, welche Schritte die Stadtverwaltung unternimmt und wie es für den Hund nach seiner Sicherstellung nun weitergeht, blieben unbeantwortet. „Weitere Angaben werden wir in einem möglicherweise laufenden Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt nicht tätigen“, teilte ein Pressereferent mit.

Wolfsburger Hundebesitzern droht Anzeige wegen Verstoßes gegen Tierschutzgesetz

Auch dem Vermieter ist der Vorfall bekannt, wie eine Anfrage unserer Zeitung ergab. Allerdings teilte ein Sprecher mit, dass man im Vorfeld des schockierenden Vorgangs keine Informationen zu einer möglichen Verwahrlosung, Vermüllung, Vernachlässigung oder zu sonstigen Auffälligkeiten in Bezug auf den Hund, die Mieter beziehungsweise die Wohnung gehabt habe.

Nach Angaben der Polizeisprecherin wird nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz geprüft. Der Vorgang liegt nach ihrer Aussage zur Prüfung bei der Stadt als zuständiger Behörde.

