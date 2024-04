Meine. Zur Tulpenblüte zum Keukenhof? Muss nicht sein, der Eickenhof lädt zum Tag des offenen Tulpenfeldes ein - ein Muss für Blumenliebhaber!

Es ist wieder so weit - in diesem Jahr ungewöhnlich früh: Die Tulpenfelder zwischen Meine und Rethen blühen. Am Sonntag, 21. April, lädt der Eickenhof deshalb alle Blumenliebhaber zum „Tag des offenen Tulpenfeldes“ ein.

Tag des offenen Tulpenfeldes zwischen Meine und Rethen

Abtauchen in das bunte Meer der blühenden Tulpen und die einmalige malerische Kulisse genießen, verspricht der Eickenhof. Von 10 bis 16 Uhr dauert der „Tag des offenen Tulpenfeldes“. Wer möchte, kann an kleinen Führungen zum Tulpenwissen teilnehmen. Das Feld befindet sich an der Landstraße 321 zwischen Meine und Rethen.

Dass der Tag des offenen Tulpenfeldes so früh stattfindet, liegt an den milden Wintermonaten. Vor allem im Februar und März war es so warm, dass die Tulpen eichfach schneller ans Tageslicht wollten.

Auch interessant

So war der Tag des offenen Tulpenfeldes 2023 Von Dirk Kühn

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: