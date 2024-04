Gifhorn. Das Orga-Team Gifhorner Lauftag lädt Kitas, Schulen und Firmen ein. Welche Änderungen es gibt und wie das Programm aussieht, steht hier.

Das Organisationsteam „Veranstalter des Gifhorner Lauftages“ hat vorab Schulen besucht und Werbung für den Gifhorner Lauftag am 21. April gemacht. Das teilt der VfR Wilsche-Neubokel mit.

Am Sonntag startet der 9. Gifhorner Lauftag in der Flutmulde

In der Realschule Calberlah hatte sich auf Initiative von Sportlehrerin Simone Herzberg fast die ganze Schule mit 200 bis 300 Schülern versammelt. Chef-Organisator Stefan Hölter vom VfR Wilsche-Neubokel: „Mich begeistert am meisten der riesige Bewegungsdrang der jungen Menschen. In den Schulen haben wir Probeläufe durchgeführt und damit die Botschaft des Lauftages direkt zu den Kindern gebracht.“

In der Albert-Schweitzer-Schule hatte Schulleiterin Franziska Mende ihre Schüler am Spielplatz versammelt. Mit 125 Läufern wurde die Schule voriges Jahr „teilnehmerstärkste“ Schule. Genauso stürmisch wurde das Organisationsteam von den Läufern der Adam-Riese-Schule empfangen (2. Platz).

Änderungen bei den Kinderläufen

Bei den Kinderläufen wird es dieses Jahr eine Änderung geben. Altersangepasst werden 400 Meter (Kindergarten), 800 Meter (Grundschule) und 1200 Meter (bis zwölf Jahre) angeboten. Die Siegerehrung für die Schulen, den Firmenlauf und Inklusion wird am 6. Mai in einem feierlichen Rahmen im Ratssaal der Stadt Gifhorn stattfinden. Alle anderen Ehrungen finden direkt nach den Läufen auf dem Sportgelände statt.

Besonders für die Familien werde es ein buntes Rahmenprogramm geben, heißt es in der Pressemitteilung des Organisationsteams. Der Kreissportbund bietet die Abnahme der verschiedenen Disziplinen für das Sportabzeichen an. Die Fans der „Sportstation“ können sich auf ein Angebot von Wolfgang Paes freuen. Neu ist ein Triathlon-Bewegungsparcours. Wer Lust hat, selbst aktiv zu werden, der kann beim „Pickleball“ (neben der Brawo-McArena) sein Können unter Beweis stellen.

Online-Anmeldung und Infos: www.vfr-wilsche-neubokel.de.

red