Hankensbüttel. Der Mann verletzt sich schwer. Es bleibt nicht der einzige Verkehrsunfall am Wochenende im Kreis Gifhorn – die Polizei-Meldungen.

Die Gifhorner Polizei berichtet am Wochenende von drei Unfällen und mehreren Rauschfahrten im Kreisgebiet.

So kam es am Freitagabend gegen 19.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 122 bei Hankensbüttel. Ein 23 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Emmen unterwegs gewesen, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Durch den Aufprall verletzte sich der 23-Jährige schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die Kreisstraße für etwa eine Stunde gesperrt.

Einige Stunden zuvor – am Freitagmorgen um 7.42 Uhr – hatte es in Meine gekracht. Ein 20-jähriger Autofahrer missachtete den Polizei-Angaben zufolge die Vorfahrt eines 57-Jährigen, der ihm mit seinem Wagen entgegenkam. Der 20-Jährige bog als Linksabbieger auf das Tankstellengelände an der Braunschweiger Straße ab und kollidierte hierbei mit dem Polo des 57-Jährigen, der sich beim Zusammenstoß leicht verletzte. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Am Samstag gegen 16.14 Uhr ereignete sich zudem ein Verkehrsunfall auf der Peiner Landstraße in Ausbüttel. Ein 24-Jähriger geriet mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem ordnungsgemäß geparkten Audi A5 und einem Verteilerkasten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 24-Jährigen „deutlichen Atemalkoholgeruch und massive Ausfallerscheinungen“ fest. Ein Alkoholtest konnte wegen der deutlichen Beeinflussung des 24-Jährigen nicht durchgeführt werden. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Da sich der 24-Jährige bei dem Verkehrsunfall verletzte, kam er zur weiteren Behandlung ins Klinikum. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Sonntagmittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine JVA verbracht.

Landkreis Gifhorn: Polizei zieht mehrere

Am Samstagnachmittag um 15.05 Uhr touchierte eine 61-Jährige mit ihrem Auto beim Befahren des Supermarkt-Parkplatzes an der Hauptstraße in Jembke einen anderen geparkten Wagen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeistation in Weyhausen deutlichen Alkoholgeruch im Atem der 61-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest gelang der Frau nicht. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Zudem stellte die Polizei den Führerschein sicher.

Samstagabend gegen 19.50 Uhr stoppten Beamte der Meiner Polizei in der dortigen Bahnhofstraße einen 18-jährigen Autofahrer. Bei einer ganzheitlichen Verkehrskontrolle und einem anschließenden Urinvortest stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Marihuana steht. Dem 18-Jährigen wurde daraufhin im Klinikum eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Samstagnacht um 0.50 Uhr konnten Beamte der Gifhorner Polizei ein Fahrzeug im Hainbuchenring in Wesendorf stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Dem 39-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein entzogen und eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr vor Gericht verantworten.

Wenig später – um 2.20 Uhr – führten die Beamten des Polizeikommissariats Meine eine Verkehrskontrolle bei einem 39-Jährigen durch, der mit einem E-Scooter die Braunschweiger Straße befuhr. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen und führten einen Alkoholtest mit dem Mann durch. Der Test ergab einen Promillewert von 0,93. Dem 39-Jährigen musste daraufhin eine Blutprobe im Klinikum entnommen und die Weiterfahrt untersagt werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red