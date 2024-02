Wasbüttel. Rund 100 Feuerwehrleute sind derzeit in Wasbüttel an der Löschung eines brennenden Dachstuhls beteiligt. Gleichzeitig gibt es einen Unfall auf der B4.

Feuerwehreinsatzkräfte in der Gemeinde Isenbüttel im Landkreis Gifhorn sind am Samstagnachmittag besonders gefordert: Im Birkenweg in Wasbüttel brennt derzeit ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses, rund 100 Einsatzkräfte sind vor Ort. Gleichzeitig ereignte sich auf der B4 zwischen Ausbüttel und Gifhorn ein Verkehrsunfall.

Die Bewohner des brennenden Hauses in Wasbüttel konnten sich selbst rechtzeitig aus dem Haus retten. Um den Brand zu löschen, ist auch das Feuerwehreinsatzfahrzeug mit der großen Drehleiter aus Gifhorn im Einsatz. Nach gut einer halben Stunde retteten die Feuerwehrleute noch einen Papagei aus dem Haus, den sie samt Käfig ins Freie trugen.

Im Einsatz sind nahezu alle Feuerwehren der Samtgemeinde Isenbüttel sowie mehrere Rettungsfahrzeuge und die Polizei. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen konnten. Ein Feuerwehrmann musste nach einem Einsatz unter Atemschutz medizinisch versorgt werden. Quasi doppelt gefordert war die Feuerwehr Isenbüttel, die mit ihrem Rüstwagen zum Unfall am Bahnübergang an der B 4 fuhr. Dieser Einsatz war jedoch relativ schnell beendet. Vor Ort war auch Matthias Klose, Brandabschnittsleiter Süd.

Dieser Artikel wird aktualisiert.