Isenbüttel. Die Frühlingswiesn sind in Sicht: Am 19. und 20. April lässt‘s die Münchner Zwietracht im Feierwerk von Roth in Isenbüttel krachen.

Der Frühling naht - und damit auf die Frühlingswiesn im Feierwerk bei Roth in Isenbüttel. Am Freitag, 19. April, und Samstag, 20. April, lässt‘s die legendäre Oktoberfest-Band Münchner Zwietracht richtig krachen. An beiden Tagen werden knapp 3000 Feiernde und Fans der weiß-blauen Partygaudi erwartet.

Legendäre Oktoberfest-Band spielt bei den Frühlingswiesn in Isenbüttel

Bereits zum siebten Mal steigen in Isenbüttel die Frühlingswiesen. Der zünftige Partyspaß kommt gut an in der Region. Geschäftsführer Tell Roth hat die beliebte Band bereits im Oktober für die Auftritte in Isenbüttel verpflichtet. Mehrfach ist die Münchner Zwietracht in der Kategorie Live-Act als Künstler des Jahres ausgezeichnet worden. „Eine super Band“, so Unternehmenschef Roth.

Der Vorverkauf für die weiß-blaue Gaudi hat bereits begonnen. In der Preiskategorie 1, erste Reihe, kosten die Tickets für Freitag oder Samstag 35 Euro, in der Preiskategorie 2, ab zweiter Reihe, kosten die Tickets am Freitag 27 Euro und am Samstag 29 Euro. Außerdem bietet Roth am Freitag eine „Special Gruppenaktion“ an: bei einer Buchung ab 16 Tickets liegt der Preis je Ticket bei 25 Euro. Außerdem gibt es ein 0,5 l Bier dazu. Alle Preise verstehen sich inklusive aller Gebühren, heißt es auf der Internetseite von Roth. Tische nahe der Bühne in der ersten Reihe sind an beiden Tagen bereits rar.

Zur Livemusik der Münchner Zwietracht gibt‘s bayerische Schmankerl

Klar, dass die Frühlingswiesen weiß-blau dekoriert ist. Feiernde in Dirndl und Lederhosen sind besonders willkommen. Abgerundet wird die Oktoberfestsause im Frühling durch deftige bayerische Schmankerl und Wiesnbier - inklusive obligatorischem Fassanstich. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Gefeiert wird im Gewerbegebiet, Gehrenkamp 1A, in Isenbüttel.