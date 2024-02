Gifhorn. Im Ribbesbütteler Weg ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Ein beteiligter Transporter fuhr weiter. Dessen Fahrer sucht die Polizei nun.

Auf dem Ribbesbütteler Weg in Gifhorn ist es am Montag dieser Woche zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines Transporters, der am Unfall beteiligt war, aber weiterfuhr.

Demnach fuhr ein 59-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem blauen Volkswagen-Bus auf dem Ribbesbütteler Weg, aus der Straße Im Freitagsmoor kommend in Richtung der Sandstraße. Auf Höhe der Hausnummer 29 kam ihm ein weißer Transporter der Marke Fiat entgegen. Dessen Fahrer, beschrieben als Mann mit Vollbart und schwarzen Haaren, fuhr so weit links, dass es zum Zusammenstoß zwischen den jeweils linken Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge kam. Während der 59-Jährige hielt, setzte der Fiat-Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort.

An dem Fiat-Transport war ein amtliches Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Gifhorn angebracht, zudem in schwarzer Farbe die Aufschrift einer Firma. Der linke Außenspiegel des Fiat dürfte durch den Unfall erheblich beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

red