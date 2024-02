Meine. Zwei der Männer versuchen, sich im Gebüsch vor der Polizei zu verstecken – einer baut einen Unfall nahe Eddesse. Das ist passiert.

In der Nacht zu Dienstag dieser Woche hat die Polizei in den Landkreisen Gifhorn und Peine drei Autodiebe vorläufig festgenommen. „Die Tatverdächtigen ließen sich in Teilen zum Tatvorwurf ein“, heißt es in der Mitteilung der ermittelnden Gifhorner Polizei sowie der Staatsanwaltschaft aus Hildesheim. Diese beantragte für die Männer wegen Fluchtgefahr einen Untersuchungshaftbefehl vor dem Gifhorner Amtsgericht, den der zuständige Richter antragsmäßig erließ. Die Ermittlungen werden nun fortgeführt.

Auf einer Streifenfahrt in Meine hatte die Polizei gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag einen Audi Q7 kontrollieren wollen. Nach dem Zeigen des Haltesignals beschleunigte das Fahrzeug jedoch und flüchtete. Dennoch konnten die Beamten das Auto kurze Zeit später verlassen auf einem Hof finden. Und: In unmittelbarer Nähe versteckte sich auch der 53-jährige Fahrer – in einem Gebüsch. Eine zeitgleiche Überprüfung an der Halteranschrift in Gifhorn ergab, dass der Audi dort zuvor gestohlen worden war.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung wurde zudem gegen 3.20 Uhr auf der Bundesstraße 4, in Höhe des Abzweigs zur Kreisstraße 58, ein Audi A5 gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch dieses Fahrzeug erst vor kurzem in Rötgesbüttel entwendet worden war. Am Steuer saß ein 27-Jähriger, der, ebenso wie der 53-Jährige, vorläufig festgenommen wurde.

Täter tankt gestohlenen Mercedes in Peine auf – dann kommt es zur Verfolgung

Darüber hinaus informierte ein Zeuge gegen 4 Uhr die Polizei in Peine. Er beobachtete, wie ein Mann an einer Tankstelle an der Heinrich-Hertz- Straße einen hochwertigen Mercedes Benz mit laufendem Motor betankte. Er vermutete einen Diebstahl. Bevor die Einsatzkräfte der Polizei an der Tankstelle eintrafen, flüchtete der Mercedes GLE jedoch.

Während der Flucht hielten die Beamten Sichtkontakt zum Fahrzeug – der Fahrer baute einen Unfall und landete auf einem Feld an der Kreisstraße 48 vor Eddesse. In einem nahen Gebüsch wurde der unverletzte Mann von der Peiner Polizei entdeckt. Da auch dieses Fahrzeug zuvor in Meinersen gestohlen worden war, wurde auch der 46-Jährige vorläufig festgenommen.

