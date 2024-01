Wittingen. Am Montagmorgen ist der Mann in Schlangenlinien über die B244 bei Wittingen gefahren. In Wahrenholz beging ein weiterer Betrunkener Fahrerflucht.

Ein Zeuge hat der Polizei Wittingen am frühen Montagmorgen gegen 4.50 Uhr die unsichere Fahrweise eines weiteren Fahrzeugs auf der Bundesstraße 244 von Wittingen in Richtung Hankensbüttel gemeldet. Laut einer Pressemitteilung konnten die Beamten das in Schlangenlinien über die B244 fahrende Auto einholen und stoppen. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 53-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,7 Promille. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugin deckt Unfallflucht in Wahrenholz auf – Fahrer ebenfalls betrunken

Eine 71-Jährige hat am Montag in Wahrenholz einen Unfall mit Fahrerflucht aufgeklärt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei beobachtete die Frau, wie ein Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber von den Beamten an der Halteranschrift angetroffen werden. Er habe seine Mutter lediglich zur Volksbank gefahren, so der 52-jährige Mann. Die Beamten stellten außerdem Alkoholgeruch fest, eine anschließende Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,15 Promille. Der 52-Jährige habe in der Vergangenheit bereits seinen Führerschein abgeben müssen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

