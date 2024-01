Salzgitter-Calbrecht. Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zu Dienstag nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Salzgitter-Calbecht schwer verunglückt.

Ein 26-jähriger Fahrer hat sich am Dienstagmorgen in Salzgitter-Calbecht infolge einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie Dennis Mühlke, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter vor Ort berichtete, alarmierten Zeugen die Kräfte der Feuerwehr um 1 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person.

Die Feuerwehr konnte den 26-Jährigen, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Er kam schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der 26-Jährige flüchtete nach einer Verkehrskontrolle in Salzgitter-Bad

Die Polizei erklärte vor Ort, dass die Beamten in Salzgitter-Bad eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrzeug durchführten, als dieser in Richtung Salzgitter-Calbecht flüchtete. Nach der Ortseinfahrt kam der Mann in einer Rechtskurve von der Straße ab. Genauere Informationen könne man noch nicht mitteilen und seien Teil der polizeilichen Ermittlungen, so die Beamten. Zwischenzeitlich war auch die Rede von einem mutmaßlich weiteren Beteiligten, dies bestätigte sich jedoch nicht. Die Polizei beschlagnahmte das verunfallte Fahrzeug und es wurde im späteren Verlauf abgeschleppt.

Im Einsatz waren neben beiden Wachen der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Calbecht und Salzgitter-Bad sowie der Polizei. Nach circa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: