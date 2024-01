Kalefeld. Zudem berichtet die Polizei von einem schweren Sattelzug-Unfall sowie einem bemerkenswerten Diebstahl.

Ein schwer betrunkener 45-Jähriger ist der Polizei im Landkreis Northeim mit 5,53 Promille ins Netz gegangen. Der Mann soll seinen Wagen am Dienstagabend auf dem Grünstreifen am Parkplatz eines Supermarktes in Kalefeld festgefahren haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Seine Atemalkoholkonzentration lag bei 5,53 Promille.

Der 45-Jährige kam ins Krankenhaus und wurde vorsorglich stationär aufgenommen. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutprobe wurde ihm entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

82-Jährige bei Unfall mit Sattelzug im Emsland schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Sattelzug hat eine 82 Jahre alte Autofahrerin im emsländischenLengerich schwere Verletzungen erlitten. Am Dienstagabend habe der 66 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei missachtete er offensichtlich den Wagen der 82-Jährigen. Die Seniorin fuhr in den mit Strohballen beladenen Auflieger und wurde schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Diebe stehlen teure Außenbordmotoren in Stade

Unbekannte Einbrecher haben aus den Hallen des Segelvereins Stade teure Außenbordmotoren im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen. Der oder die Täter seien vermutlich in der Zeit zwischen dem 22. Dezember und Dienstag auf das Gelände gelangt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort knackten sie die Schlösser von zwei Lagerhallen. Sie montierten zwei Außenbordmotoren von dort eingelagerten Booten ab und nahmen sie mit - es handelte sich um Motoren mit 150 beziehungsweise 250 PS. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter wegen der Größe und des Gewichts der Motoren mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort waren.

dpa