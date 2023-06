Eutzen. Am unbeschränkten Bahnübergang bei Eutzen sind Zug und Auto zusammengeprallt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ebenso wie zwei Insassen.

Bei Eutzen sind am Dienstag ein Erixx-Zug und ein Auto an einem unbeschränkten Bahnübergang kollidiert. Die Strecke wurde gesperrt, die Fahrerin ersten Informationen zufolge leicht verletzt.

Blaulicht Unfall im Kreis Gifhorn: Erixx und Auto kollidieren an Übergang

Schwerer Unfall bei Eutzen im Gifhorner Nordkreis: Ein Erixx-Zug und ein Auto sind am frühen Nachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang kollidiert. Die Bahnstrecke zwischen Gifhorn und Uelzen ist zurzeit komplett gesperrt.

Der betroffene Regionalzug steht noch immer auf den Gleisen – es wird geprüft, ob der Zug weiter nach Wittingen fahren kann. Darin sitzen etwa 60 Fahrgäste seit einer Stunde fest – bei ausgefallene Klimaanlage im vorderen Wagen.

Was ist geschehen? Eine 38-jährige Frau aus Emmen war mit ihrem Škoda unterwegs von Eutzen in Richtung Wunderbüttel. Der Zugführer hat laut Wittinger Polizei nur noch ein Krachen gehört, vorher aber nicht gesehen, dass sich ein Auto näherte. Es handelt sich um einen unbeschrankten Bahnübergang mit Andreaskreuzen. Der Erixx fährt an dieser Stelle stets mit Tempo 80.

An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Eutzen im Landkreis Gifhorn ist am Dienstag ein Erixx mit einem Auto kollidiert. Die Strecke wurde gesperrt. Foto: Reiner Silberstein

Der Feuerwehr-Einsatzleiter Holger Krebs, auch Ortsbrandmeister aus Knesebeck, sagte unserer Zeitung, dass sich die 38-jährige Frau leicht verletzt habe. Sie sei bei Eintreffen der Einsatzkräfte ansprechbar gewesen. Ersthelfer hätten sie bereits vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wagen befreit. Zwei weitere Personen im Zug seien leicht verletzt worden, unter anderem ein 14-jähriges Mädchen und eine schwangere Frau. Die Verletzungen beschränken sich aber eher auf einen Schock.

Bahnunfall: Hubschrauber kreisen über Eutzen

Am frühen Nachmittag kreist ein Hubschrauber der Bundespolizei über die Unfallstelle. Zuvor war bereits ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber eingetroffen, hatte sich die Fahrgäste angeschaut und war wieder abgeflogen.

Im Einsatz sind zudem die Feuerwehren aus Knesebeck und Wittingen mit rund 42 Einsatzkräften, dazu die schnelle Einsatzgruppe des Roten Kreuzes, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie die Landes- und Bundespolizei.

Die Feuerwehr baute zunächst eine Rampe auf, um die etwa 60 Fahrgäste aus dem Erixx zu führen. Dieser kann aber offenbar doch bis nach Wittingen weiterfahren. Foto: Reiner Silberstein

Ursprünglich war angedacht, alle Fahrgäste über eine von der Feuerwehr angebauten Rampe zu evakuieren. Diese Rampe wird momentan wieder abgebaut und der Zug soll eigenständig bis zum Bahnhof in Wittingen fahren. Laut Bahn-Mitarbeiter seien die Bremsen überprüft worden.

