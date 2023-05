Polizei Gifhorn Gifhorn: Auto fährt zwei Schüler an – Polizei sucht Frauen

Die Gifhorner Polizei ermittelt zu einem Verkehrsunfall in der Straße Kaninchengarten. (Symbolbild)

Gifhorn. In der Straße Kaninchengarten in Gifhorn stieß ein Auto am Freitag gegen zwei Kinder – trotz Handzeichen der Schüler. Die Polizei ermittelt nun.