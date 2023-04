Schock im Kreis Gifhorn: Drei Hunde starben bei Wohnwagenbrand

Gifhorn. In Teichgut hat am Sonntagnachmittag auf einem Campingplatz ein Wohnwagen Feuer gefangen. Für drei Hunde kam jede Hilfe zu spät.

Ein bewohnter Wohnwagen hat am Sonntagnachmittag auf dem Campingplatz Heide-Eck in Teichgut gegen 16 Uhr Feuer gefangen. Etwa 40 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Wahrenholz, Betzhorn und Schönewörde waren unter Leitung von Horst Germer, Feuerwehr Wahrenholz, im Einsatz. Beim Eintreffen der ersten Kräfte am Einsatzort war der Wohnwagen bereits zur Hälfte niedergebrannt. Zwei Trupps bekämpften die übrigen Flammen mittels C-Rohren unter schwerem Atemschutz, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Bedingt durch die Leichtbauweise des Wohnwagens konnten die Einsatzkräfte diesen nicht mehr retten, jedoch das Ausbreiten der Flammen verhindern.

Bei einem Wohnwagenbrand war die Kreisfeuerwehr Gifhorn im Einsatz. Foto: Kreisfeuerwehr Gifhorn

Für die abschließenden Nachlöscharbeiten bedeckten sie die Überreste des Wohnwagens mit Schaummittel, um ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern. Drei noch im Wohnwagen befindliche Hunde konnten aufgrund des fortgeschrittenen Brandes nicht mehr aus dem Wohnwagen gerettet werden. Drei Hasen und drei Hühner jedoch, die im Außenbereich des Wohnwagens liefen, konnten eingefangen und in Käfigen gesichert werden.

Etwa 40 Einsatzkräfte waren bei dem Brand im Kreis Gifhorn vor Ort. Foto: Kreisfeuerwehr Gifhorn

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

Bewohnerin des Wohnwagens wurde verletzt

Die Bewohnerin des Wohnwagens zog sich Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Ein Rettungswagen und ein Notarzt versorgten sie. Ebenso war eine Streifenwagenbesatzung der Polizei und der Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Wesendorf im Einsatz.

Vollkommen zerstört wurde dieser Wohnwagen bei einem Brand im Kreis Gifhorn. Foto: Kreisfeuerwehr Gifhorn

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de