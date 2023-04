Bundesliga-Wolf hilft Tappenbeck bei Sportplatzbau

Der Geschäftsführer Sport und Ex-Bundesliga-Spieler des VfL Wolfsburg, Marcel Schäfer, will den Neubau des Sport- und Gemeinschaftsparks in Tappenbeck unterstützen – das teilt Tappenbecks Gemeindebürgermeister Rouven Wessel mit.

„In Tappenbeck ist insbesondere sportplanerisch viel in Bewegung“, so Wessel, „die europaweite Ausschreibung eines Generalplaners und eines Projektsteuerers wurde diese Woche gestartet.“ Mit Marcel Schäfer sei dazu die Schirmherrschaft vereinbart worden, heißt es in Wessels Pressemitteilung.

Der Neubau der Sportanlage ist notwendig, weil die alte am Südrand des weiter wachsenden Ortes durch die Erweiterung der A 39 überbaut werden soll. Im Tappenbecker Norden, in unmittelbarer Nähe zur Firma Bertrandt und trotzdem als Eintrittstor in die grüne Natur Tappenbecks, laufen die Planungen für den Neubau nun auf Hochtouren. Wessel: „Der Sport- und Gemeinschaftspark als Treffpunkt für alle Generationen, klimaneutral konzipiert und mit diversen Freizeit- und Sportmöglichkeiten, bekommt prominente Unterstützung von den Wölfen.“

Nachhaltiges und zukunftsweisendes Projekt

„Als dreifacher Familienvater weiß ich, wie wichtig es ist, sich an der frischen Luft zu bewegen und einen Ausgleich zu den alltäglichen Herausforderungen und Ablenkungen zu schaffen“, wird Marcel Schäfer zitiert. „Dieses wirklich tolle und vor allem nachhaltige Projekt zu unterstützen, ist mir eine Herzensangelegenheit.“

Seitens der Gemeinde Tappenbeck konnten Alina Jörgens, die stellvertretende Bürgermeisterin, und Tappenbecks Bürgermeister Rouven Wessel in einem persönlichen Gespräch Schäfer schnell von der Studie überzeugen: „Wir sind sehr stolz und bedanken uns bei Marcel Schäfer, dass er sich sofort bereit erklärt hat, uns als Schirmherr bei der Umsetzung dieses spannenden und zukunftsweisenden Projekts zu unterstützen. Wir freuen uns auf eine gemeinsame nachhaltige Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.“

red

