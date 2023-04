Hillerse. Bei einem Unfall in Hillerse wurde eine 75-Jährige verletzt. Eines der Unfallautos löste dabei einen automatischen Notruf aus – 25 Kräfte rückten aus.

Der Unfallort an der Hauptstraße Ecke Am Brink.

Feuerwehr Gifhorn Verletzte bei Unfall in Hillerse – e-Call löst Großeinsatz aus

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Hillerse wurde eine 75- jährige Frau leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr auf der Hauptstraße (L320) in Hillerse.

Nach Angaben der Polizei Gifhorn wollte ein 70- jähriger Hillerser mit seinem Auto die Hauptstraße in Richtung Rolfsbütteler Straße kreuzen. Dabei übersah der Mann einen 38-jährigen Autofahrer, der auf der Hauptstraße in Richtung Westen unterwegs war. Dieser prallte in Seite des 70-jährigen Fahrers. Dabei wurde die Ehefrau des Seniors, seine Beifahrerin, verletzt. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Einer der Wagen löste einen automatischen Notruf – e-Call genannt – aus. Daraufhin wurden von der Leitstelle zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehren aus Hillerse, Leiferde, Dalldorf und der Einsatzleitwagen aus Ahnsen alarmiert. Sie rückten mit 25 Kräften aus. „Bei unserem Eintreffen war keine der beteiligten Personen in ihrem Fahrzeug eingeschlossen“, so Niko von Köckritz, Ortsbrandmeister von Hillerse und Einsatzleiter. Aus dem Grund konnten alle weiteren Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzfahrt abbrechen, die Hillerser Feuerwehr übernahm die Verkehrssicherung an der Unfallstelle.

Die Teams zweier Rettungswagen kümmerten sich um die verletzte Frau sowie die beiden Fahrer. Die 75-Jährige kam ins Krankenhaus. Den Schaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro, die Hauptstraße L320 war während der Bergungsarbeiten für rund eine halbe Stunde voll gesperrt.

red/BB

