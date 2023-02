Kreis Gifhorn: Unfall mit vier Autos – eine schwer verletzte Frau

Ummern. In Ummern ereignete sich ein schwerer Unfall mit vier beteiligten Autos. 4 Personen wurden leicht-und schwer verletzt. Zwei Autos landeten im Graben.

Im Kreis Gifhorn ist es am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten und drei Leichtverletzten gekommen.

Nach Polizeiangaben wollte eine 25 jährige Frau aus Langlingen von Ummern kommend von der Landstraße 284 nach links auf den Gemeindeverbindungsweg nach Pollhöfen abbiegen. Das Fahrzeug dahinter konnte rechtzeitig stoppen, eine darauffolgende 40-jährige Fahrerin hat das wohl zu spät erkannt und lenkte ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn.

In Diesem Moment kam ein VW-Bus mit zwei Schülern der Lebenshilfe entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeuge schleuderten nach links und rechts in den Graben. Die 40-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehrleute musste die Tür entfernen damit die Frau schonend gerettet werden konnte. Währenddessen versorgte die Notärztin die Fahrerin des Busses. Die anderen Insassen des Busses wurden von der Feuerwehr betreut, bis die Rettungswagen am Ort waren.

Im Einsatz waren 35 Feuerwehrleute aus Ummern, Groß Oesingen, Wahrenholz und Wesendorf, drei Rettungswagen mit der Notärztin und die Polizei. Die Polizei sperrte die Landstraße bereits am Abzweig B4, für rund 90 Minuten.

Weitere Nachrichten aus Gifhorn lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de