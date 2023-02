Sherlock Holmes ermittelt im Meiner Gemeindezentrum

Der Kulturverein Papenteich präsentiert am 25. März um 19.30 Uhr das Live-Hörspiel „Sherlock und der Hund von Dartmoor“ des hr2-Radio-Live-Theaters nach Sir Arthur Conan Doyle im Gemeindezentrum in Meine. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Die Karten für die Veranstaltungen kosten im Vorverkauf 22 Euro pro Person und an der Abendkasse 25 Euro pro Person.

Sein Name ist Holmes, Sherlock Holmes und obwohl die Krimis von Sir Arthur Conan Doyle weltweit schon Millionenauflagen erreichten, ist er aktueller denn je. Egal ob in den TV-Serien „Sherlock“ oder „Elementary“ oder in den Kinofilmen mit Robert Downey Junior. Und jetzt auch im Live-Hörspiel des hr2-Radio-Live-Theaters. „Es ist eine hässliche Angelegenheit, Watson, hässlich und gefährlich, und je mehr ich darüber erfahre, desto weniger gefällt sie mir.“ Eine hässliche Angelegenheit ist der Tod von Sir Charles Baskerville. Ist nun auch das Leben seines Erben Sir Henry bedroht? Lastet wirklich ein Fluch auf den Baskervilles? Was hat es mit dem nächtlichen Heulen eines unheimlichen Hundes in Dartmoor auf sich? Sherlock Holmes und sein Assistent Dr. Watson haben es mit einer besonderen Herausforderung zu tun.„Noch nie hatten wir einen Gegner, der unserer Klinge würdiger wäre.“Der wohl berühmteste Fall des wohl berühmtesten Detektivs. Aber wer kennt ihn wirklich?

Das Publikum kann beim ,,Hörspiel machen’’ zuschauen

Die Antwort liefert der Live-Hörspiel-Krimi des hr2-Radio-Live-Theaters in einem Event für alle Krimifans und Kassettenkinder. Seit 2013 haucht das Radio-Live-Theater in Zusammenarbeit mit hr2-kultur, dem ARD-Hörspiel-Sender in Hessen, rund 20-mal pro Jahr deutschlandweit Hörspiel-Klassikern neues Leben ein. Beim Gastspiel erlebt das Publikum ein eigenes, neu adaptiertes Hörspiel live auf der Bühne und kann dem Team beim „Hörspiel machen“ quasi im mobilen Hörspiel-Studio über die Schulter und hinter die Kulissen schauen. Es sind alle Sinne gefragt, denn die SprecherInnen lassen das Hörspiel mit Musik, Geräuschen, Kostümen, Requisiten und Effekten lebendig werden. Das berichtet der Kulturverein Papenteich in einer Pressemitteilung.

Karten für die Veranstaltung erhalten Interessierte bei Meine kleine Bücherecke Doerfler-Skibbe, in der Hauptstraße 3 in Meine und in der Schloss-Apotheke und Drogerie, in der Schloßstraße 1 in Groß Schwülper. Mitglieder des Kulturvereins erhalten zwei Euro Nachlass pro Karte. Weitere Informationen gibt es online unter www.kulturverein-papenteich.de, per Mail an info@kulturverein-papenteich.de oder unter (05303)6013.

