Zahlreiche Einbrüche im Landkreis Gifhorn – Zeugen gesucht

Im Landkreis Gifhorn haben sich am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag mehrere Einbrüche ereignet. Das berichtet die Gifhorner Polizei. Die Taten im Detail:

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, nutzten unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Hausbewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Kaiserholz in Neubokel. Dabei gelangten sie durch Aufheben eines Fenster in das Schlafzimmer, welches sie nach Wertgegenständen durchsuchten. „Vermutlich bemerkten die Täter die nach Hause kommenden Bewohner und flüchteten unter der Mitnahme von Schmuck und Bargeld vom Tatort“, berichtet die Polizei.

Ebenfalls am Freitag wurde in der Straße Am Bartelskamp in Wasbüttel in ein Haus eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.40 Uhr und Mitternacht, auch hier wurde Schmuck und Bargeld erbeutet.

Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. In Rothemühle brachen Unbekannte zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, in ein Haus im Mühlenweg ein. Hier wurde Schmuck und Besteck entwendet. In Meinersen wurde zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Samstagmorgen, 7.30 Uhr, im Schmiedekamp ein Fenster zu einem Wohnhaus aufgehebelt. Auch hier war Schmuck die Beute.

Zudem registrierte die Meiner Polizei am Donnerstag einen versuchten Einbruch: Gegen 11 Uhr schoben Täter die geschlossene Jalousie eines Einfamilienhauses im Zellbergsheideweg hoch. Dadurch wachte der nach der Nachtschicht schlafende Bewohner auf. „Dies bemerkten die Täter und flüchteten in Richtung Sportplatz“, erklärt die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zum Ergreifen der Täter.

In allen Fällen konnten die Einbrecher also nach der Tat unerkannt entkommen. Jegliche Hinweise zu verdächtigen oder auffälligen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn ab Montag, 20. Februar, unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegen.

