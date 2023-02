Papenteicher Feuerwehren: Land lässt Ehrenamtler im Stich

Meine. Engagierte Brandschützer bekommen keine Einstiegsschulung als Truppführer. Das sind die dramatischen Folgen der Ausbildungslücke in den Dörfern.

Kritik an Feuerwehrschule

Fehlende Fachlehrgänge an der niedersächsischen Landesfeuerwehrschule demotivieren die Freiwilligen Feuerwehren im Papenteich. Gemeindebrandmeister Peter Chlebik und Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn sehen dadurch den Brandschutz mittelfristig beeinträchtigt, wenn nicht gefährdet.

Während die Kommune ungeachtet aller Sparzwänge in Abstimmung mit den Feuerwehren für moderne Standorte und Löschtechnik sorge und sich die Ehrenamtlichen mit hohem persönlichen Einsatz für das Löschwesen engagierten, mangele es immer wieder, zuletzt noch vermehrt an Schulungsplätzen.

Woher soll der Führungsnachwuchs kommen?

Gemeindebrandmeister Chlebik wurde während der Versammlung der Papenteicher Feuerwehr-Führungskräfte am Sonnabend konkret. Für mehr als 20 geeignete Truppführer bekomme der Papenteich ganze 4 Plätze. Das demotiviere und bedrohe auf Dauer die Einsatzfähigkeit der 769 Aktiven, die 2022 in 328 teilweise extremen Einsätzen gefordert waren.

Die Qualifizierungslücke schmerze um so mehr, als die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren fruchte. Erstmals hätte die Kinderfeuerwehren mit 233 Mädchen und Jungen mehr Mitglieder als die Jugendfeuerwehr mit 203. Der in Eigenverantwortung organisierte Truppmann-Kursus, gewissermaßen die Grundausbildung der Feuerwehrleute, sei mit 37 Teilnehmern so stark besetzt wie lange nicht mehr. Der Papenteich setzt jetzt auf Unterstützung aus der Landespolitik sowie aus den übergeordneten Feuerwehr-Verbänden. Kreisbrandmeister Jens Dieckmann bekam die Kritik als Gast gleich unmissverständlich mit.

Einsätze 2022: Große Lagen und kuriose Fälle

Gemeindebrandmeister Chlebik rekapitulierte das Einsatzgeschehen 2022: Mehrere Unfall-Hilfeleistungen konfrontierten die Retter mit Toten. Die Papenteicher boten Kameraden personellen und technischen Rückhalt während des tagelangen Moorbrands bei Neudorf-Platendorf ebenso wie beim folgenschweren Zugunglück bei Dalldorf. In Rolfsbüttel bekämpften sie den Großbrand eines Wohnhauses samt Scheune.

Bei ungewöhnliche Hilfeleistungen holten Feuerwehrleute ein Pferd aus einer Heuraufe, ein treibendes Sportboot vom Mittellandkanal und eine Bierzeltgarnitur vom Brückenbogen über die Didderser Oker.

Das tut der Papenteich für den Brandschutz

Samtgemeindebürgermeisterin Kielhorn dankte den Feuerwehren für die gute Zusammenarbeit mit dem Rathaus. Dort und in der Politik finden die Bedürfnisse der Brandschützer stets ein offenes Ohr.

Außer dem projektierten Neubau des Feuerwehrhauses Rötgesbüttel mit fünf Fahrzeug-Stellplätzen steht bereits das neue Domizil der Feuerwehr Abbesbüttel auf der Agenda. Dort hat die Gemeinde Meine das benötigte Grundstück erworben. Die Notstromversorgung für alle Standorte wird diskutiert.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen inzwischen über mindestens eine Wärmebildkamera zur Nachkontrolle von Brandorten. Die Rötgesbütteler Feuerwehr ist für Verkehrsunfälle mit einem hydraulischen Rettungssatz ausgerüstet, der mit Akkubetrieb ohne feste Stromversorgung funktioniert.

Rötgesbüttel bekommt ferner ein Dekontaminierungsfahrzeug, die Gemeindefeuerwehr ein Spezialfahrzeug für das Löschen von Wald- und Flächenbränden.

Auch personell legt die Samtgemeinde nach. Die Kommune stellt einen hauptamtlichen Gerätewart ein, wie es ihn beispielsweise in Meinersen schon gibt. Die Stelle soll demnächst ausgeschrieben werden.

Unterstützung eilt: Nicht zuletzt wegen der hohen Belastung des ehrenamtlichen Samtgemeinde-Gerätewarts fand sich in der Versammlung kein Nachfolger für den nach mehr als zehn Jahren verabschiedeten Stelleninhaber Marc Hauer.

Personalien

Beförderungen: Marcel Tremer Brandmeister, Torsten Krause Erster Hauptlöschmeister, Torben Müller und Corinna Schlüsche Hauptlöschmeister, Jochen Gaus und Johannes Heidemann Löschmeister.

Ehrungen: Marc Hauer scheidet als ehrenamtlicher Gerätewart aus, Jürgen Diercks als Brandschutzerzieher.

Wahlen: Elke Baumgart wird Brandschutzerzieherin, Lars Hirsekorn Vertreter. Marcel Calberlah wird als Musikbeauftragter bestätigt. Alexander Möhle ist Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart, Lars Hamburg Vertreter.

