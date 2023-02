Meiner Hausbewohner verfolgt ertappte Einbrecher

Einbrecher stießen am Donnerstagvormittag in Meine auf den Bewohner des aufgebrochenen Hauses und rannten davon. (Symbolfoto)

Ein Schockmoment für einen Meiner am helllichten Tag: Zwei Einbrecher machten sich nach Angaben der Polizei vom Sonntag am Donnerstag, 16. Februar, gegen 11 Uhr an seinem Einfamilienhaus im Zellbergsheideweg zu schaffen. Doch der Bewohner war zu Hause.

Laut Ermittlern schoben die Täter die geschlossene Jalousie des Schlafzimmerfensters hoch. Dadurch wachte der nach einer Nachtschicht schlafende Bewohner auf.

Das bemerkten die Täter und flüchteten quer durch den Dorfwald in Richtung Parkplatz am TSV-Sportplatz am Fuhrenkamp. Der Bewohner verfolgte sie im eigenen Wagen. Doch der Vorsprung der Täter war zu groß, berichtet die Polizei.

Polizei setzt mehrere Streifenwagen ein

Daher führte auch die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Ermittler setzen daher auf Zeugenaussagen. Gesucht werden Hinweise auf auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Sportplatz Fuhrenkamp, Zellbergsheideweg und angrenzender Straßen.

Zeugentelefon: 05371 980-0.

