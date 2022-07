Moorbrand in der Sassenburg Großes Moor im Gifhorner Nordkreis steht in Flammen

Seit Donnerstagnachmittag sind die Feuerwehren aus dem ganzen Kreis Gifhorn im Einsatz, um einen Moor- und Waldbrand zwischen Neudorf-Platendorf und Stüde unter Kontrolle zu bekommen - vergeblich. Immer noch sind rund 300 Aktive vor Ort. Zur Verwendung kommt auch eine spezielle Pumpe zur Förderung großer Wassermengen (Hytrans Fire System) zusammen mit dem C-Dienst der Hauptwache Braunschweig und dem dortigen Fachzug 86. Kreisfeuerwehrsprecher David Khorshidi: „Ein Einsatzende ist noch nicht in Sicht.“

Um 16.17 Uhr heulten die Sirenen zum ersten Mal. Die Ortsfeuerwehren Neudorf-Platendorf, Triangel, Westerbeck und Grußendorf rückten zum Stüder Heudamm aus. „Aufgrund der Hitze in den letzten Tagen hatte die Gemeindefeuerwehr Sassenburg bereits die Alarm- und Ausrückeordnung angepasst, sodass bereits als vierte Ortsfeuerwehr Grußendorf initial mitalarmiert wurde“, berichtete Pressesprecher Hannes Keihe schon am Donnerstagabend. Jonas Krause aus Triangel übernahm die Einsatzleitung.

Diverse Nachforderungen einzelner Feuerwehren aus Stüde, Knesebeck, Vorhop, Ohrdorf, Gamsen, Kästorf, Wahrenholz folgten nach kurzer Zeit, weil klar war, dass das Feuer nicht unter Kontrolle zu bringen war. Schon gegen 18.30 Uhr forderte das Kommando drei Kreisfeuerwehrbereitschaften nach: die Personalreserve Süd 1 und 2 aus dem Papenteich und der Samtgemeinde Isenbüttel, sowie den Wasserförderzug aus Hankensbüttel.

Hunderte Einsatzkräfte aus dem Kreis Gifhorn werden herangezogen

Die Feuerwehr sperrte die Kreisstraße 31, um genug Platz für die Einsatzkräfte und die Fahrzeuge vorhalten zu können und einen reibungslosen Pendelverkehr mit den Tanklöschfahrzeugen sicherzustellen. Gegen 21 Uhr waren rund 300 Einsatzkräfte vor Ort, auch Polizei, provisorisch der Rettungsdienst, die Schnelleinsatzgruppe des DRK für die Verpflegung sowie das Technische Hilfswerk aus Gifhorn. Etwa 250.000 Quadratmeter Moor und Wald standen zu diesem Zeitpunkt in Flammen.

„Zu Beginn brachten drei leichte Tanklöschfahrzeuge einen enormen Löscherfolg, wodurch eine Ausbreitung in nord-östliche Richtung verhindert werden konnte“, so Keihe. Wasser entnehmen die Brandschützer aus einem Bohrbrunnen nord-östlich des Feuers und über eine lange Schlauchstrecke aus dem nahegelegenen Elbe-Seitenkanal, die der Wasserförderzug aus Hankensbüttel errichtet hat. Eine weitere Löschwasserversorgung werde über einen Pendelverkehr mit mehr als zehn Tanklöschfahrzeugen hergestellt, und zwar aus Hydranten in Neudorf-Platendorf und Schönewörde.

Moorbrand im Kreis Gifhorn Moorbrand im Kreis Gifhorn Dramatische Bilder zwischen Neudorf-Platendorf und Stüde: Hunderte Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Foto: Michael Uhmeyer

Bevölkerung aus der Umgebung leistet wertvolle Unterstützung

Die Brandbekämpfung wurde in fünf Einsatzabschnitte gegliedert, die insgesamt von drei Einsatzleitfahrzeugen geführt werden. Noch am Donnerstagabend wurden der Feuerwehr-Flugdienst und ein Hubschrauber der Bundespolizei mit einem Waterpack angefordert, mit dem Wasser aus einem offenen Gewässer geholt und über den Brandstellen abgelassen werden kann. „Beide Optionen konnten aufgrund der Wetterbedingungen und der notwendigen Rüstzeit nicht genutzt werden“, so der Pressesprecher Keihe. Der Einsatz eines Hubschraubers soll in den frühen Stunden am Freitag erneut geprüft werden.

Aus der Bevölkerung wurden die Einsatzkräfte mit Trecken, Pistenraupen und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Anhängern unterstützt. Landrat Tobias Heilmann habe die Professionalität der Einsatzkräfte und die gute Kommunikation zwischen den eingesetzten Feuerwehrkräften gelobt, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Auch Dirk Behrens, der Bürgermeister-Vertreter der Gemeinde Sassenburg, habe die Einsatzleitung und die Feuerwehrkräfte für ihren Einsatz im unwegsamen Gelände gelobt. Die Drohne der Kreisfeuerwehr sei dabei ein super Instrument, um sich eine Übersicht zu verschaffen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

