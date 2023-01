Alkoholfahrten im Kreis Gifhorn: Polizei stoppt Promillesünder

Die Polizei in Meine hat Mittwoch und Donnerstag Autofahrer gestoppt, die stark alkoholisiert waren. Am Mittwoch wurden sie laut Polizei gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 321 bei Meine auf einen vor ihnen fahrenden Audi A4 aufmerksam. Das Fahrzeug fuhr lediglich mit Tempo 60 und mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Die Beamten stoppten die Fahrt, nachdem der Audi auf die Landesstraße 293 gebogen war. Bei der Kontrolle des 58-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,26 Promille.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Anderen Beamten der Polizei Meine kam am Donnerstag gegen zwei Uhr auf der Hafenstraße in Walle ein Fahrzeug entgegen. Dieses blendete zweimal das Fernlicht auf, sodass sich die Beamten zu einer Kontrolle entschlossen. Der Fahrer des Audi A3 reagierte zunächst nicht auf die Haltesignale, erst als zusätzlich das Blaulicht eingeschaltet wurde, stoppte das Fahrzeug. Auch bei diesem Autofahrer, einem 33-Jährigen, stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, eine Kontrolle ergab einen Wert von 1,56 Promille.

Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine der Männer wurden sichergestellt, die Fahrten endeten an den Kontrollorten.

Einbrüche im Kreis Gifhorn

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser haben sich am Mittwoch im Kreis Gifhorn ereignet. Im Tatzeitraum von 18.30 bis 21.45 Uhr drangen unbekannte Täter durch Einschlagen der Verglasung einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Wiesengrund“ in Gifhorn ein. Aus dem Haus stahlen sie Bargeld, Schmuck und ein elektronisches Gerät. Die anschließende Flucht gelang ihnen unerkannt.

Die andere Tat ereignete sich zwischen 10 und 18 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Breslauer Straße in Rühen. Hier hebelten die Täter ein seitliches Fenster auf, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Unter der Mitnahme von Schmuck entkamen sie auch in diesem Fall unerkannt.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in oder vor den genannten Tatzeiträumen nimmt die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800 entgegen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de