Randale im Madamenweg Braunschweig: Mann demoliert mehrere Autos

Braunschweig. Auch auf dem Altstadtring stellten Zeugen am Sonntag Sachbeschädigungen fest: Eine Mülltonne wurde komplett zerstört.

Auf dem Madamenweg in Braunschweig hat ein Mann mehrere Autos beschädigt (Symbolfoto).

Einen Schaden von mehreren tausend Euro hat ein bislang Unbekannter am Sonntagvormittag auf dem Madamenweg verursacht. Nach Angaben der Polizei lief eine bislang unbekannte Person über einen Pkw und sorgte hier für Schäden. Bei einem zweiten Wagen trat sie einen Außenspiegel ab. Zur gleichen Zeit wurde in unmittelbarer Nähe am Altstadtring eine Mülltonne durch Feuer komplett zerstört und eine blaue Mülltonne gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ein. Inwieweit diese Taten miteinander in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft. Eine Person, die bei der Beschädigung eines der Fahrzeuge beobachtet wurde, wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, kurze blonde Haare, gerippte schwarze Daunenjacke mit silberfarbenen Streifen, eine graue Jogginghose, schwarze Sneakers. Hinweise an die Polizei unter (0531) 4763515.

