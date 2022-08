Gifhorner Polizei erwischt diverse berauschte Fahrer

Die Polizei Gifhorn hat am Wochenende diverse E-Scooter-Fahrer erwischt, die nicht mehr nüchtern auf ihren Fahrzeugen unterwegs waren.

Von mehreren berauschten Fahrern berichtet die Polizei in Gifhorn am Sonntag – die meisten Erwischten waren auf E-Scootern unterwegs. Einen Autofahrer erwischen die Beamten – der hatte zuvor den Vogel abgeschossen. Der Überblick:

Am Samstag gegen 16 Uhr kontrollierte die Polizei Wittingen einen 54-Jährigen aus Ehra-Lessien. Der war vorher zur Tankstelle gefahren, wo er bereits einen sehr betrunkenen Eindruck hinterlassen hatte. Nachdem er dort weiteren Alkohol gekauft hatte, war er in seinen Wagen gestiegen und weggefahren. Zeugen alarmierten die Polizei.

Die traf den stark betrunkenen Mann zu Hause an, brachte ihn ins Klinikum, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein behielten die Beamten auch gleich und leiteten ein Strafverfahren ein.

E-Scooter-Fahrer fährt auf Drogen durch Gifhorn

Am Samstagabend dann, gegen 23.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte an der Hamburger Straße in Gifhorn einen 22-Jährigen aus Gifhorn, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Die Polizei maß 0,5 Promille, untersagte die Weiterfahrt. Den Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Gegen 4.25 Uhr kontrollierte die Polizei einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der war zwar nicht betrunken, aber die Polizei konnte „körperliche Auffälligkeiten“ feststellen, wie sie schreibt. Der junge Mann gab zu, Betäubungsmittel kontrolliert zu haben. Welche Drogen, schreibt die Polizei nicht. Der 17-Jährige gab eine Blutprobe ab, auf ihn kommt ein Ordnungswidrigkeits- und ein Strafverfahren zu.

Mit 1,69 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Ebenfalls auf einem E-Scooter kontrollierten Beamten am Sonntag gegen 0.55 Uhr einen 22 jährigen Gifhorner. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Seine Fahrt endete ebenfalls, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einen Promillewert von 1,69 wies ein 23 jähriger Gifhorner auf, den die Polizei am Sonntag gegen 1.45 auf der Rotstraße kontrollierte. Auch er war auf einem E-Scooter unterwegs. Es folgten eine Blutentnahme im Klinikum und ein Strafverfahren.

