Braunschweig. Bei dem Brand in der Helmstedter Straße in Braunschweig spricht die Polizei von einer lebensgefährlichen Lage. So verhalten Sie sich richtig.

Durch den Brand am Schöppenstedter Turm kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Südosten von Braunschweig. Weiträumig wurden Straßen gesperrt, die Polizei spricht von einer lebensgefährlichen Lage. Hier die gesammelten Verhaltenstipps.

Starke Rauchentwicklung in Braunschweig: Verhalten in Brandnähe

Durch den Brand kommt es flächendeckend zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Braunschweig bittet auf ihrem Facebook-Account die Bürgerinnen und Bürger, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ebenfalls sollen Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Generell sollte man, vor allem in Brandnähe, den Außenbereich meiden. Die Polizei Braunschweig hat zudem einen Sperrradius rund um den Brandort ausgerufen. Der Sperrradius sollte auf keinen Fall betreten werden, ansonsten droht Lebensgefahr, warnen die Beamten.

Der Sperrradius beträgt weiter 1000 Meter um den Brandherd.

Es besteht weiter Lebensgefahr in diesem Bereich.



Unterwegs in Braunschweig: Das gibt es im Verkehr zu beachten

Rund um das Gewerbegebiet Schöppenstedter Turm sind die Straßen und Autobahnen in alle Richtungen gesperrt. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es staut sich auf dem Kreuz BS-Süd und vor der A39 Ausfahrt in Cremlingen. Die Feuerwehr rechnet damit, dass der Berufsverkehr erheblich beeinflusst wird. Der Busverkehr bleibt ebenfalls nicht unbeeinträchtigt. So ist auf der Regiobuslinie 730 mit Verspätungen und Fahrtausfällen zu rechnen. Der Bahnverkehr ist aktuell nicht von dem Brand betroffen.

