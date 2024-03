Braunschweig. Kurz hinter der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen knallte es, eine Person verletzte sich. Der Verkehr auf der A2 staute sich bis nach Peine.

Auf der Autobahn 2 nahe Braunschweig hat am Donnerstagmorgen ein Unfall mit drei Lastwagen zu mehreren Kilometern Stau geführt. Betroffen war der Abschnitt kurz hinter der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen in Fahrtrichtung Berlin. Laut Verkehrsmanagementzentrale stockte der Verkehr zwischenzeitlich etwa neun Kilometer lang bis nach Peine. Die A2-Auffahrt Braunschweig-Hafen in Richtung Berlin war bis nach 10 Uhr gesperrt, zudem der rechte Fahrstreifen.

Wie die Braunschweiger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, passierte der Unfall gegen 8.11 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen. Drei Lastwagen waren in die Kollision involviert, eine Person wurde leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmert sich nun um die Bergung zweier Lkw.

Hinzu kamen am Donnerstagmorgen zwei liegengebliebene Lastwagen. Ein Sattelzug war in Fahrtrichtung Berlin vor der Abfahrt Braunschweig-Hafen auf dem Verzögerungsstreifen stehengeblieben – das Abfahren war jedoch möglich. In die Gegenrichtung – auf Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel – versperrte ebenfalls ein Lkw den Seitenstreifen.

