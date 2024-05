Braunschweig. Knapp 2500 Menschen erwarten die Veranstalter am Wochenende. Hier findet ihr alles über Bands, Anreise und Preise bei Rock in Rautheim.

Rock in Rautheim holt die Hochkaräter der Metalszene nach Braunschweig: 2024 stehen unter anderem Riot V, Brothers of Metal, Rage und der Udo Dirkschneider auf der Bühne. Pro Tag erwartet das größte Metalfestival der Region etwa 2.500 Zuschauer an der Heinz-Scheer-Straße. Hier finden Sie alles, was sie rund um Rock in Rautheim wissen müssen.

Rage, Dirkschneider, Riot V: Wann stehen die Bands auf der Bühne?

Der erste Festivaltag startet am Freitag, 10. Mai, um 14.30 Uhr. Die erste Band Fheels steht dann ab 15.30 Uhr auf der Bühne, gefolgt von Quasimodo um 16.45 Uhr, April Art um 18 Uhr, die Heavens Gate-Coverband Masters of Ceremony ab 19.30 Uhr. Den Abschluss des ersten Festivaltages bildet Rage mit dem Lingua Mortis Orchester, das dieses Mal vom Orchester der TU Braunschweig gestellt wird, um 21.15 Uhr. Rage spielt auf der aktuellen Tour zwei Konzerte mit Orchester, eins davon in Braunschweig.

Am Samstag, 11. Mai, ist bereits ab 13.30 Uhr Einlass. Den Auftakt macht Metzer58 um 14.30 Uhr, danach steht Frozen Crown um 15.20 Uhr auf der Bühne, gefolgt von einer zweiten Runde Masters of Ceremony um 16.30 Uhr. Ab 17.45 Uhr treten Riot V (ehemals Riot) auf, gefolgt von den Wikingern von Brothers of Metal um 19.15 Uhr, bevor Udo Dirkschneider um 21.15 Uhr das letzte Konzert des Festivals spielt. Beide Festivaltage enden jeweils um 23 Uhr.

Wie komme ich zu Rock in Rautheim?

Die Veranstalter raten dringend davon ab, mit dem Auto anzureisen. Parkplätze seien zwar vorhanden, allerdings sehr begrenzt. Zudem bittet die Lebenshilfe darum, aus Respekt vor den Bewohnern, nicht im nahen Wohngebiet zu parken. Stattdessen sollen Zuschauer mit Bus oder Bahn anreisen. In der Nähe ist die Bushaltestelle Katholischer Friedhof (Linien: 411, 412, 420, 421, 430, 431 und 730). Von dort aus ist das Gelände zu Fuß in etwa 5 Minuten zu erreichen. Etwas näher ist die Haltestelle Reitlingstraße an der Helmstedter Straße (Linien 411, 430, 431, 730). Dort hält der Bus nahe der Tankstelle, die am Festivalgelände liegt. Die nächste Straßenbahnhaltestelle liegt etwa 15 Minuten Fußweg von Gelände entfernt an der Helmstedter Straße. Dort hält die Linie 4.

Das Festival endet Freitag und Samstag jeweils um 23 Uhr. An allen genannten Haltestellen fahren zu dieser Zeit Bus und Bahn. Außerdem werden Gäste angehalten, das Gelände schnell zu verlassen. Auch hier verweisen die Veranstalter auf das nahe Wohngebiet.

Kriege ich noch Tickets?

Mit Stand Montag, 6. Mai, sind noch Tickets erhältlich. Auch direkt vor Ort können Karten gekauft werden. Im Vorverkauf, der über die Homepage von Rock in Rautheim läuft, kosten die Tagestickets jeweils 38,50 Euro, ermäßigt 16,50 Euro. Kinder bis 12 Jahre kommen gratis auf das Gelände. Für Kinder empfehlen die Veranstalter dringend einen Gehörschutz. Ein Wochenendticket ist für 60,50 Euro erhältlich, ermäßigt für 33 Euro.

Grundsätzlich ist auf dem Gelände Barzahlung angesagt. Nur beim Ticketkauf und beim Festival-Merchandise kann mit Karte bezahlt werden.

Was ist Rock in Rautheim?

Rock in Rautheim wird von der Lebenshilfe Braunschweig organisiert und ist das größte Inklusionsfestival Deutschlands. Laut dem Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Braunschweig, Marco Spiller, liegt Inklusion darin, dass Menschen mit Beeinträchtigung als normaler Teil der Masse wahrgenommen werden.

2023 waren pro Tag etwa 1500 Menschen bei Rock in Rautheim, in diesem Jahr rechnet die Lebenshilfe Braunschweig mit bis zu 2500 verkauften Tickets pro Tag.

