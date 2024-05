Am 3. Mai 2007 verschwand Madeleine „Maddie“ McCann aus einer Hotelanlage an der Algarve. Seitdem wird nach ihr gefahndet. Sie würde am kommenden Sonntag 21 Jahre alt werden - vorausgesetzt sie lebt noch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Christian B. wegen des Anfangsverdachts des Mordes. © picture-alliance/ dpa | epa Lusa Forra