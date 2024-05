Braunschweig. Wer an Vatertag in Braunschweig unterwegs ist, muss auf Glasflaschen verzichten. Wo das Verbot gilt, erfahren Sie hier.

Die Stadt Braunschweig hat für Himmelfahrt, oder auch Vatertag, am Donnerstag, 9. Mai, eine Allgemeinverfügung erlassen, über die die Stadt in einer Pressemitteilung informiert. Glasbehältnisse sind von 10 bis 24 Uhr im gesamten Bereich des Prinz-Albrecht-Parks (einschließlich Nußberg) sowie des Heidbergparks verboten. Das Verbot gilt nicht für gaststättenrechtlich genutzte Flächen, heißt es.

Stadt Braunschweig: Glasflaschen bieten hohes Verletzungsrisiko

„Die Erfahrungen vergangener Jahre haben gezeigt, dass die an Himmelfahrtstagen mitgebrachten Glasbehältnisse, also insbesondere Flaschen, häufig nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Viele werden geleert auf den Boden gestellt oder nicht selten mutwillig zerschlagen“, so die Stadt. Schon nach kurzer Zeit sei der Boden mit Flaschen und Glasscherben übersät. Flaschen könnten zu Stolperfallen werden oder bei körperlichen Auseinandersetzungen als Waffen eingesetzt werden. Scherben würden massiv die Gefahr von Schnittverletzungen erhöhen und erschweren die Reinigung des Geländes.



Als Alternativen für das Mitführen von Getränken bieten sich Dosen, Kunststoff- oder Hartplastikbecher oder Plastikflaschen an, heißt es weiter. Polizei und Zentraler Ordnungsdienst (ZOD) der Stadtverwaltung würden die Einhaltung des Verbots kontrollieren.

Im gekennzeichneten Bereich sind Glasflaschen im Heidbergpark verboten. © FMN | Stadt Braunschweig/ Screenshot

Im gekennzeichneten Bereich sind Glasflaschen im Prinz-Albrecht-Park verboten. © FMN | Stadt Braunschweig/ Screenshot

