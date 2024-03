Braunschweig. Viel Reiseverkehr, einige Baustellen: ADAC und ACE sagen, welche Autobahnen voll werden – und wann man am besten fahren sollte.

An Ostern – davon sind sowohl der ADAC als auch der Auto Club Europa (ACE) überzeugt – ist die Staugefahr groß: Viele Menschen werden zu Verwandtenbesuchen, Kurztrips oder Urlaubsreisen aufbrechen. Entsprechend voll werden vor allem die Autobahnen am kommenden Feiertagswochenende sein.

Staureichster Tag wird laut dem ADAC wohl der Gründonnerstag, ab der Mittagszeit: Pendelnde sind auf dem Heimweg, und Feiertagsreisende machen sich auf den Weg. Am Karfreitag dürfte sich zumindest das Lkw-Fahrverbot laut ACE mit weniger langen Staus bemerkbar machen – dennoch herrscht erfahrungsgemäß ab vormittags größeres Verkehrsaufkommen. Samstag wird es dann insgesamt wieder voller.

ADAC: Entspannter reisen am Ostersonntag

Am wenigsten Verkehr erwarten die Experten für Ostersonntag. Hier dürfte es auf den Fernstraßen einigermaßen entspannt zugehen. Dafür wird es Ostermontag noch einmal richtig voll, weil nicht nur das lange Wochenende endet, sondern auch die Ferien in Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt vorbei sind. Das Staurisiko steigt laut ACE ab den Mittagsstunden und erreicht am Spätnachmittag den Höhepunkt.

Der ADAC empfiehlt, möglichst antizyklisch zu fahren. Für Niedersachsen werden Staus und Behinderungen unter anderem in den Großräumen Bremen, Hamburg und Osnabrück, zwischen Hannover und Hamburg sowie in den folgenden Baustellen-Bereichen erwartet:

auf der Autobahn 1, zwischen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord sowie zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Lohne/Dinklage

auf der Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Egestorf sowie in Höhe Hildesheim

auf der Autobahn 27, zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord

auf der Autobahn 29, zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und dem Rastplatz Ohmstede-Ost

auf der Autobahn 31, zwischen den Anschlussstellen Lathen und Rhede (Ems) sowie Emden-Ost und Riepe

auf der Autobahn 38, in Höhe der Raststätte Gieseberg

Autobahn-Baustellen in der Region Braunschweig-Wolfsburg Sie möchten wissen, wo überall die Autobahnen in Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg gesperrt sind? Wir geben Ihnen einen Baustellen-Überblick für die Autobahn 2, die Autobahn 7, die Autobahn 36 und die Autobahn 39.

Bundesweiter Blick: Auf diesen Autobahnen droht zu Ostern Stau

Das sind laut den Automobilclubs die größten bundesweiten Staustrecken am kommenden Wochenende, und zwar meist in beiden Richtungen:

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck A1 / A2 / A3 Kölner Ring A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berlin A3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe A9 Berlin – Leipzig – Nürnberg – München A10 Berliner Ring A12 Dreieck Spreeau – Frankfurt (Oder) A24 Hamburg – Berlin A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen A93 Rosenheim – Kiefersfelden A95 / B2 München – Garmisch-Partenkirchen A99 Autobahnring München

Längere Fahrtzeiten müssen Urlauberinnen und Urlauber auch auf den Fernstrecken der benachbarten Alpenländer einplanen. Laut dem ADAC sind in Österreich vor allem die West-, Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, die Fernpass- und Arlberg-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen betroffen. Außerdem werden zwischen Golling und Pfarrwerfen der Ofenauer- und Hieflertunnel sowie die Tunnelkette Werfen saniert.

Achtung: Für einen reduzierten Urlauberstrom hat Österreich auf einer beliebten Ausweichroute am Achensee in Richtung Zillertal eine sogenannte Dosierampel hinter der Grenze installiert. Am Karsamstag lässt sie erneut nur einen Bruchteil der Pkw durch.

Auch interessant

In der Schweiz wird es voll auf der Gotthard-Route, den Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz. Und in Italien auf der Brennerroute, den Straßen des Puster-, Grödner- und Gadertals sowie des Vinschgaus. Staus drohen zudem auf den Hauptverbindungen von und nach Polen und der Niederlande.

Geht es über die Grenze, kostet auch das viel Zeit. Etwa durch Personenkontrollen bei der Einreise von Österreich nach Deutschland. Besonders betroffen sind laut dem ADAC die drei Autobahngrenzübergänge Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim). Voll kann es ebenso an den Grenzen nach Polen, Tschechien und in die Schweiz werden.

dpa/red