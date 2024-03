Braunschweig. Der „Fack ju Göhte“-Star Jella Haase zeigt in „Chantal im Märchenland“, was Frauenpower heute bedeutet.

Die Vorstellung mit den Hauptakteuren der Kinokomödie „Chantal im Märchenland“ ist in Braunschweig längst ausverkauft. Wenn Jella Haase und Co am Freitag das Astor stürmen, wird kein Platz mehr zu ergattern sein. Wer den Film jedoch schon einen Tag vor dem offiziellen Bundestart sehen möchte, ist am Mittwoch, 27. März, herzlich willkommen in unserer BZ-Filmpremiere. Start im Astor ist um 20 Uhr. Dort gibt es auch die Tickets.

„Chantal im Märchenland“ ist ein Ableger des Kinoknüllers „Fack ju Göhte“, der 2013 Rekorde aufstellte und rund 7 Millionen Zuschauer in die Lichtspielhäuser zog. Die Komödie von Bora Dagtekin traf den Nerv nicht nur der Jugend. Auch die beiden Fortsetzungen mit den Hauptakteuren Elyas M’Barek und Karoline Herfurth waren Kassenschlager. Der letzte Teil geht als „Final Fack“ in die Kinogeschichte ein. Längst verklungen die Klagen der Kritiker, die meinten, allein schon der Filmtitel „Fack ju Göhte“ – eine sprachliche Verballhornung von „Fuck you, Goethe“ – verstoße gegen die guten Sitten, und selbst in Mexiko wurde 2016 mit „No Manches Frida“ ein Abklatsch gedreht.

„Fack ju Göhte“ punktete mit krassen Sprüchen, üblen Streichen und Überzeichnungen des deutschen Schulsystems und erhob das Klischees zum Stilprinzip. Dabei wurde eine eigentliche recht nette Botschaft vermittelt: Versteht euch! Haltet zusammen! Respektiert jeden Einzelnen!

Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin dachte bald über einen Ableger der Trilogie nach, ein so genanntes Spin Off, in dem eine Nebenrollen-Figur Heldin sein sollte: die prollige, aufgekratzte und doch so liebenswerte Chantal. „Wir haben immer gemerkt, dass die Leute noch Bock auf die Figur haben. Viele junge Leute sprechen Jella darauf an, und wir kriegen viel Post mit dem Wunsch, dass sie weitere Filme mit Chantal sehen wollen. Dass ein Charakter so lustig ist und so viele Menschen erreicht, ist ein Geschenk.“

Auch Braunschweig ist im „Chantal“-Fieber

So wird Chantal also ins Märchenland geschickt. Die ewige Influencerin ohne Follower und ihre beste Freundin Zeynep (Gizem Emre) geraten durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social Media Gimmick halten, in die Märchenwelt. Zur Freude Chantals, denn als Prinzessin erhofft sie sich den besten Content für ihren Social-Media-Auftritt. Dummerweise ist es nicht irgendein Märchen, in das sie hineingerät, sondern ausgerechnet „Dornröschen“. Und das ruft unweigerlich Prinzen auf den Plan, die Chantal wachküssen wollen...

