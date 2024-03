Braunschweig. Im Zentrum der Filmkomödie von Bora Dagtekin steht Publikumsliebling Chantal. Wann das Filmteam um Jella Haase nach Braunschweig kommt.

Der Komödienhit „Fack Ju Göhte“ dreht eine fantasiepralle Extrarunde: Nach der erfolgreichen Filmtrilogie kommt nun ein Ableger ins Kino, der einem Publikumsliebling huldigt: Wir zeigen „Chantal im Märchenland“ am Mittwoch, 27. März, als BZ-Filmpremiere im Astor-Filmtheater – einen Tag vor dem offiziellen Bundesstart. Beginn ist um 20 Uhr.

Die preisgekrönte Jella Haase wird im neuen Film des Erfolgsduos Bora Dagtekin und Lena Schömann erneut zu Chantal, der durchgeknallten Influencerin ohne Follower. Dass die „Fack Ju Göhte“- Trilogie mit mehr als 21 Millionen Kinobesuchern zur erfolgreichsten Filmreihe der Neuzeit wurde, war nicht zuletzt ihr Verdienst. Diesmal erlebt Chantal mit ihrer besten Freundin Zeynep ein Abenteuer in der magischen Welt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die Fans dürfen sich laut Filmverleih auf eine knallbunte Geschichte freuen, in der die Prinzessin endlich mal nicht um das Herz des Prinzen, sondern um Likes, Follower und um ihre BFF, also „best friends forever“, kämpft.

Als liebenswert verpeilte Problemschülerin hatte sich Jella Haase in die Herzen der Fans und ihres Regisseurs Bora Dagtekin geprollt: „Jella und ich sind über diese Figur verbunden. Wir hatten beide Lust, sie noch einmal in einem Film aufleben zu lassen“, so Dagtekin. Gleichzeitig wollte der Regisseur das Konzept für eine weibliche Hauptrolle in Gestalt einer krassen Antiprinzessin umsetzen. „Chantal ist eine Prinzessin, die keinen Prinzen braucht, um klarzukommen. Im Film wird mit den Rollenklischees aufgeräumt.“

Am Karfreitag, 29. März, werden zur Vorstellung um 20.45 Uhr Jella Haase, Gizem Emre (Zeynep), Max von der Groeben (Prinz Bosco) und Mido Kotaini (Aladin) erwartet. Tickets sowohl für die BZ-Filmpremiere als auch den Darstellerbesuch gibt es im Kino.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: