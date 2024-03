Braunschweig. Bei Arbeiten am Bahndamm im Bereich des Brodwegs hat am Freitagmittag ein umfallender Bagger einen Mann an den Beinen eingeklemmt.

Am Bahndamm im Bereich des Braunschweiger Brodwegs ist am Freitagmittag gegen 14 Uhr ein Bagger umgefallen und hat einen Baggerfahrer an den Beinen eingeklemmt. Ein Bautrupp war hier mit Abholz- und Pflegearbeiten beauftragt, als der Bagger von der Dammoberkante abrutschte und auf der Seite liegen blieb.

Die Kollegen des eingeklemmten Baggerfahrers leiteten die Rettungskette ein und betreuten den Verletzten bis zum Eintreffen der Feuerwehr und der Rettungsdienste. Für die Einsatzkräfte gestaltete sich die Anfahrt problematisch. Der Unfallort befand sich am Ende des Gartenvereins Mastbruch und war für die Fahrzeuge nur schwierig zu erreichen. Die schweren Rettungsgeräte mussten teils mehrere Hundert Meter per Hand transportiert werden.

Feuerwehrkran sichert den Bagger während des Einsatzes am Brodweg

Um ein weiteres Abrutschen des Baggers zu verhindern, sicherten die Einsatzkräfte diesen zunächst mit Luftdruckhebekissen, Holzbalken und einem Greifzug. Der im Erdreich eingeklemmte Fuß des Fahrers konnte schließlich mit Schaufeln und Spaten freigelegt werden. Während der gesamten Rettungsaktion wurde der Verletzte von einer Notärztin behandelt. Nach ungefähr 40 Minuten war der Mann befreit und konnte umgehend in ein Klinikum transportiert werden.

Ein Feuerwehrkran sicherte den Bagger während des Einsatzes zusätzlich. Das Fahrzeug konnte anschließend geborgen werden.

