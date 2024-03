Wolfsburg. Ein 18-Jähriger ist nach einer Gruppen-Attacke weiter in Lebensgefahr. Einem Gleichaltrigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Nach der brutalen Auseinandersetzung von zwei Gruppen junger Männer, die Samstagabend am Nordkopf in Wolfsburg aneinandergerieten, schwebt ein 18-jähriger Gifhorner weiter in Lebensgefahr. Vier junge Männer aus Wolfsburg erlitten ebenfalls Verletzungen. Wie die Polizei am Montagmittag bekanntgab, wurde bereits am Sonntag ein Tatverdächtiger festgenommen. Dem 18-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Wie Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch unserer Zeitung weiter sagte, wird der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig in den nächsten Stunden dem Haftrichter in Wolfsburg vorgeführt. Zu den Umständen der Festnahme machte die Sprecherin keine weiteren Angaben und verwies an die zuständige Staatsanwaltschaft in Braunschweig.

Nach Festnahme in Wolfsburg Spekulationen über Messerstecherei

Die Fahndung nach weiteren Tätern läuft auf Hochtouren, ebenso die Ermittlungen zu der brutalen Tat. Wie viele Personen daran beteiligt waren, ist noch unklar. Es gibt Spekulationen über eine Messerstecherei. Dazu und zu weiteren Fragen, auch nach einem möglichen Fall von Clan-Kriminalität, nahm die Polizeisprecherin Stellung.

„Der Gesundheitszustand des 18-Jährigen ist nach wie vor kritisch“, sagte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch am Montagvormittag auf Anfrage unserer Zeitung über das lebensgefährlich verletzte Opfer, das auf der Intensivstation liegt. Was genau sich am Samstag gegen 21 Uhr am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) am Nordkopf nahe dem Penny-Markt abgespielt hat, dazu vermochte sie noch keine Aussagen zu treffen. „Die Zeugenvernehmungen dauern an.“ Noch offen sei daher auch, ob sich die beiden Gruppen möglicherweise kannten, sich vielleicht sogar am Tatort verabredet hatten oder zufällig aufeinandertrafen.

Derzeit keine Hinweise auf Clan-Bezug bei Nordkopf-Auseinandersetzung

Die Sprecherin stellte aber klar: „Wir haben derzeit keine Hinweise auf einen Clan-Bezug.“ Daher machte sie zunächst auch keine Angaben zu den Nationalitäten der jungen Männer. Neben dem Gifhorner (18) waren bei dem gewalttätigen Streit auch drei Heranwachsende aus Wolfsburg im Alter von 17, 19 und 21 Jahren verletzt worden. Gerüchteweise heißt es, dass es eine Messerstecherei gab. Zur Frage nach der Art der Verletzungen bei den Opfern und zur Tatwaffe sagte die Polizeisprecherin: „Dazu kann ich noch keine Angaben machen.“

Mit einem Großaufgebot rückten Polizei und Rettungskräfte nach der Tat zum Nordkopf aus; der Bereich inklusive ZOB wurde für rund zwei Stunden weiträumig abgesperrt. Die Busse wurden umgeleitet, an die Bevölkerung ging die Warnung raus, das Gebiet zu meiden. Rasend schnell verbreitete sich die Nachricht von dem Großeinsatz am Samstagabend in den sozialen Medien.

Tätern vom Wolfsburger Nordkopf gelang zunächst die Flucht

Trotz einer sofortigen Fahndung gelang den Tätern die Flucht. Sie waren nach Polizeiangaben in Richtung Designer Outlets/An der Vorburg, in Richtung Heßlinger Straße und auch in entgegengesetzte Richtung zur Siegfried-Ehlers-Straße geflüchtet, möglicherweise durch die Bahnhofspassage und am Parkhaus in der Poststraße entlang.

Weil der Nordkopf ein Kriminalitätsschwerpunkt ist, hat die Polizei dort schon vor Jahren mit der Kameraüberwachung begonnen. Die Polizeisprecherin bestätigte, dass die jüngste Tat im Bereich der Kameraerfassung geschah. Die Auswertung läuft. Ebenfalls ausgewertet werden nach ihrer Aussage zwei bis dato an die Polizei geschickte Videos.

Die Video-Überwachung am Nordkopf scheint nur bedingt abschreckende Wirkung zu haben, denn trotz der Kameras am nördlichen Ende der Porschestraße kommt es seit Jahren immer wieder zu schweren Straftaten wie Messerstechereien, Prügeleien, Raubüberfällen und anderen Gewaltdelikten. So war dort erst im November ein 18-Jähriger am hellichten Tag mit einem Messerstich verletzt worden.

Wie Melanie aus dem Bruch sagte, passierten übrigens bereits am Freitagabend wieder zwei Straftaten am Nordkopf: Dort gab es nach ihren Angaben zwei Raubdelikte, auch dabei waren junge Männer involviert. Ob ein Zusammenhang zu der schweren Auseinandersetzung am Abend darauf besteht, müssten die Ermittlungen ergeben.

Die Polizeisprecherin bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon (05361) 4646-0 zu melden.

