Braunschweig. In Dibbesdorf sollen Zeugen am Donnerstagabend eine Frau im Wasser entdeckt haben. Die Einsatzkräfte suchen mit Hubschrauber, Drohne und Hunden.

Die Polizei Braunschweig sowie die Feuewehr suchen derzeit zwischen Dibbesdorf und Hondelage im Bereich der Schunter und ihren Ausläufern nach einer vermissten Person. Zeugen sollen am Donnerstagabend eine Frau in der Schunter entdeckt haben, sie habe um Hilfe gerufen. Dies sei jedoch noch nicht bestätigt, so ein Sprecher der Polizei. Im Einsatz sind Hubschrauber, Drohnen, Rettungshunde sowie zahlreiche Feuerwehrkräfte und Polizeibeamte, um die unbekannte Frau zu finden.

Aufgrund des Einsatzes sind momentan der Peterskamp, die Hegedorfstraße und die Alte Schulstraße gesperrt. Die Polizei bittet den Bereich zu meiden.

