Braunschweig. Die Stadtbahnlinie 2 kann ab Montag in Braunschweig nicht bis in den Heidberg fahren. Gleise müssen erneuert werden.

Zwischen dem Sachsendamm und dem Erfurtplatz müssen Gleise erneuert werden. Das teilt die BSVG mit. Daher fährt die Stadtbahnlinie 2 in den Osterferien nicht zur Endhaltestelle in den Heidberg. Stattdessen geht es nach dem Halt am Sachsendamm weiter in Richtung Stöckheim, schreibt die BSVG. Voraussichtlich zwischen Montag, 18. März, und Gründonnerstag, 28. März, müssen sich Fahrgäste auf die veränderte Route einstellen.

BSVG: Straßenbahn der Linie 2 fährt nicht zur Endhaltestelle in den Heidberg

Wegen der Umleitung ändern sich die Abfahrtzeiten der Linie 2 leicht. Im Zuge des Fahrplanwechsels, der ebenfalls ab dem 18. März gültig ist, fährt die Stadtbahnlinie 2 regulär über den Hauptbahnhof.

Die Haltestellen Erfurtplatz und Anklamstraße entfallen. Ersatzweise können Fahrgäste mit den Buslinien 421 und 431 nutzen, um vom Sachsendamm in Richtung Erfurtplatz zu fahren. Wer ab dem Hauptbahnhof reist, kann die Linie 431 nutzen, um zu den Haltestellen Dresdenstraße, Hallestraße und Erfurtplatz im Heidberg zu fahren.

Ein Anruf-Linien-Taxi bietet Fahrten zwischen dem Sachsendamm und der Stettinstraße an. „Diese Fahrten richten sich insbesondere an mobilitätseingeschränkte Fahrgäste“, schreibt die BSVG. Die Ersatzhaltestellen des ALT auf der Stettinstraße sind Erfurtplatz, Stralsundstraße und Stettinstraße.

