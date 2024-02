Braunschweig. Die Stadt hat in diesem Jahr ein umfangreiches Tiefbauprogramm. Auch den Wandel der Mobilität solle berücksichtigt werden.

Erneut fließen in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Euro in die Herstellung und Erneuerung städtischer Straßen, Brücken, Gleise und Leitungen, wie die Stadt Braunschweig in einer Mitteilung informiert. Von den vorgesehenen 103 Millionen Euro werden demnach 33,2 Millionen Euro in die Instandsetzung, Verbesserung und den Neubau von Straßen und Brücken investiert, während die restliche Summe für die Neuverlegung und Sanierung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie für das Stadtbahnnetz aufgewendet wird. Hinzu kommen die Mittel von Bund und Land für die Sanierungsarbeiten auf Landesstraßen und Autobahnen.

„Die Infrastruktur einer modernen, attraktiven und wachsenden Stadt ausbauen und erhalten: Das ist die Maßgabe für unser Tiefbauprogramm“, wird Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer in der Mitteilung zitiert. „Dabei berücksichtigen wir auch den Wandel der Mobilität und schaffen zum Beispiel Verbesserungen für den Radverkehr.“ In den vergangenen Jahren seien viele Tiefbauprojekte erfolgreich abgeschlossen worden. Alle Beteiligten hätten mit viel Flexibilität und Einsatz die Projekte vorangebracht und dabei manche Herausforderung, zum Beispiel Lieferengpässe, gemeistert, betont der Stadtbaurat.

Braunschweig plant umfangreiches Bauprogramm für die kommenden Monate

„In den kommenden Monaten wartet wieder ein umfangreiches Bauprogramm auf die Umsetzung. Alle Beteiligten arbeiten eng zusammen, um die Baumaßnahmen aufeinander abzustimmen und die Auswirkungen auf den Verkehr und die Anlieger so gering wie möglich zu halten. Ganz ohne Beeinträchtigungen ist jedoch kein Tiefbau möglich. Dafür bitten wir um Verständnis. Unser Ziel ist es, mögliche Verzögerungen so gering wie möglich zu halten.“

Der Radweg entlang der Kurt-Schumacher-Straße (hier der Blick aus Richtung Ottmerstraße stadteinwärts): Die Infrastruktur für den Radverkehr soll weiter verbessert werden. (Archivfoto) © regios24 | Stefan Lohmann

Neben den energiewirtschaftlichen Schwerpunktthemen Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung konzentriert sich die Braunschweiger Netz GmbH (BS Netz) als Verteilnetzbetreiber in der Stadt Braunschweig 2024 weiterhin auf die Optimierung und Modernisierung der Versorgungsinfrastruktur im Strombereich sowie den Ausbau der Versorgungsleitungen für Fernwärme im östlichen Ringgebiet. „Durch unsere Maßnahmen stellen wir in Braunschweig die Weichen für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien“, erläutert BS-Netz-Geschäftsführer Kai-Uwe Rothe. Die Baumaßnahmen, die das Unternehmen im Jahr 2024 umsetzt, zahlen auf die Versorgungssicherheit vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Energielandschaft ein. Insgesamt investiert BS Netz in diesem Jahr 34,1 Millionen Euro in die Braunschweiger Versorgungsinfrastruktur.

BSVG investiert rund 8,1 Millionen Euro ins Stadtbahnnetz

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) führt Baumaßnahmen im Stadtbahnnetz mit einem Investitionsvolumen von rund 8,1 Millionen Euro durch. „Mit dem Programm zur Anhebung von Stadtbahnhaltestellen investieren wir auch in diesem Jahr in mehr Barrierefreiheit und Fahrgastkomfort. Neben Sanierungsmaßnahmen etwa im Bereich der Wendeschleife Inselwall beginnen zudem im Norden die Vorbereitungen für den Einsatz breiter Stadtbahnen, einem der großen Zukunftsprojekte der BSVG“, erklärt BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke.

Die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) setzt 2024 etwa 28 Millionen Euro für den Funktions- und Werterhalt der Entwässerungsanlagen ein. Geschäftsführerin Judith Kraft betont: „Die Umsetzung der Kanalbaumaßnahmen mit solch einem hohen Investitionsvolumen stellt die SE|BS unter den heutigen Rahmenbedingungen (zum Beispiel Fachkräftemangel und Lieferengpässe) vor eine große Herausforderung, die wir gemeinsam meistern werden.“

Die wichtigsten Projekte:

Fernwärmeausbau: BS|Netz baut im gesamten Stadtgebiet Fernwärmeleitungen. Die Maßnahmen in der Diesterwegstraße, Heinrichstraße und Comeniusstraße erfordern Querungen von Neustadtring, Hagenring und Altewiekring, die in offener Bauweise erfolgen müssen. In den Jahren 2022 und 2023 stieg, bedingt durch die weltpolitische Lage und die daraus resultierenden Unwägbarkeiten, etwa bei der Gasversorgung, die Nachfrage nach Fernwärmeanschlüssen erheblich an. Die Umsetzung führt in diesem Jahr zu vielen kleineren und auch größeren Baumaßnahmen. Sie sichern die Energieversorgung der Zukunft. Vorübergehend sind Einschränkungen für den Verkehr und der Wegfall von Parkplätzen nicht zu vermeiden. So kann es auch immer wieder zu kurzfristigen Maßnahmen kommen, wobei die Auswirkungen auf das Umfeld so gering wie möglich gehalten werden.

Die Arbeiten für den Umbau des Hagenmarktes werden in diesem Jahr vorbereitet. © FMN | Bernward Comes

Gleissanierung Inselwall / Radeklint und Straßenbau Celler Straße / Petritorwall: Die BSVG wird ab Mitte Juni die Gleise der Wendeschleife Inselwall sanieren. Die Arbeiten sollen unter voller Ausnutzung der Sommerferien durchgeführt werden und dauern voraussichtlich bis in den November an. Parallel finden Arbeiten der Stadt Braunschweig an der Kreuzung Celler Straße und Petritorwall statt. Sie bringen Verbesserungen für den Radverkehr entlang der Wallringroute. Die Verkehrsführung wird in verschiedenen Abschnitten Einschränkungen für den Kraftfahrzeug- und Radverkehr in den Fahrbeziehungen mit sich bringen. Der Stadtbahnbetrieb wird in diesem Abschnitt eingestellt. Über Einzelheiten wird im Vorfeld der Maßnahme informiert.

Weitere Projekte

Kanalbau: In der Eisenbütteler Straße ist der Kanalbau zwischen dem Eisenbütteler Wehr und der Wolfenbütteler Straße von Ende März bis Ende September geplant. Der Verkehr wird unter wechselnden Verkehrsführungen an der Maßnahme vorbeigeführt. Auch in der Straße Fallersleber-Tor-Wall wird von März bis Ende August der Kanal erneuert. Die Arbeiten erfolgen voraussichtlich unter Vollsperrung des Fallersleber-Tor-Walls für den Kraftfahrzeugverkehr in zwei Teilabschnitten. Weiterhin erfolgt von April bis Ende September Kanalbau auf der Gifhorner Straße zwischen Auerstraße und Hansestraße. Anschließend werden die beiden Fahrspuren stadteinwärts erneuert.

Pumpwerk Biberweg bis Kläranlage Steinhof: Die SE|BS saniert seit Oktober 2023 den etwa sechs Kilometer langen Abschnitt in geschlossener Bauweise. Die Inliner-Methode reduziert die Verkehrsbeeinträchtigungen und wird in Teilabschnitten durchgeführt. Bauzeit: voraussichtlich rund ein Jahr. Druckleitung Neckarstraße bis Am Lehmanger: Auch entlang der Neckarstraße, bis zur Straße Am Lehmanger, wird die Druckleitung durch die SE|BS saniert. Dauer: von Juni 2024 bis voraussichtlich Oktober 2025. Die Maßnahme wird teils in offener, teils in geschlossener Bauweise durchgeführt. Es ist dadurch mit wechselnden Verkehrsführungen zu rechnen.

Die Sanierung der Entwässerungskanäle zwischen Wilhelm-Bode-Straße und Herzogin-Elisabeth-Straße ist geplant, der Baubeginn soll zum Jahresende 2024 erfolgen. Goslarsche Straße: Abschluss von Kanal- und Leitungsbau. Die Kanalanlagen in der Goslarschen Straße, inzwischen über 100 Jahre alt, werden seit Mai 2022 abschnittsweise zwischen Rudolfplatz und Sidonienstraße erneuert. Die Arbeiten befinden sich in der Schlussphase und sollen im Frühjahr 2024 beendet werden. Zusätzlich werden die Gas- und Wasserversorgungsleitungen in diesem Bereich ersetzt. Entsprechend dem Baufortschritt gibt es wechselnde Verkehrsführungen. Im Bereich Kreuzstraße bis Petristraße wird die Fahrbahn zusammen mit der Bushaltestelle Tuckermannstraße erneuert.

Baustellen und Gleise

Die Bushaltestellen Beethovenstraße (stadteinwärts), Kastanienallee (stadteinwärts), Schönebergstraße (stadtauswärts), Tuckermannstraße (stadtauswärts), Neckarstraße (stadtein- und –auswärts) (21) werden niederflurgerecht ausgebaut. Im Rahmen des Modernisierungsprogramms für Stadtbahnhaltestellen werden die Bahnsteige der Haltestellen St. Leonhard West (Stadthalle) und Nordhoffstraße auf 24 Zentimeter über Schienenoberkante angehoben. Dies geht einher mit der Erneuerung des Haltestellenmobiliars. Teilweise werden die Arbeiten im Schatten anliegender Bauarbeiten durchgeführt. Ein Schienenersatzverkehr wird für die Maßnahmen eingerichtet.

Anpassung der Stadtbahnbetriebsanlagen auf 2,65 Meter breite Fahrzeuge zwischen Lincolnsiedlung und Nordhoffstraße: Im Rahmen der Anpassung des Linienwegs der Tramlinien 1, 2 und 10 für 2,65 Meter breite Schienenfahrzeuge soll dieser Abschnitt als erster des Projekts in den Sommerferien ausgeführt werden. Die Arbeiten werden mit der Anhebung der Bahnsteige Nordhoffstraße kombiniert. Es wird ein Schienenersatzverkehr für Linien 1 und 10 zwischen Wenden und der Haltestelle „Stadion“ eingerichtet.

Weichensanierung am Gleisdreieck Willy-Brandt-Platz/Berliner Platz: Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in zwei Bauabschnitten unter Ausnutzung der Osterferien. Während der Osterferien wird in Fahrtrichtung Heinrich-Büssing-Ring/Salzdahlumer Straße eine Vollsperrung für den Kraftfahrzeugverkehr eingerichtet. Eine Umleitung über Ottmerstraße und Kurt-Schumacher-Straße wird ausgewiesen.

Gleiserneuerung Münchenstraße: Auf der Münchensttraße zwischen der Autobahnbrücke und der Shell-Tankstelle muss stadtauswärts das Gleis erneuert werden. Die Bauarbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs mittels eingleisiger Streckenführung voraussichtlich im September ausgeführt. Der Kfz-Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Gleissanierung Sachsendamm: Das stadteinwärtige Gleis muss zwischen der Zufahrt zum Erfurtplatz und der Gehwegquerung über die Gleisanlagen an der Weimarstraße auf einer Länge von 100 Metern ausgetauscht werden. Die Arbeiten finden unter Einstellung des Stadtbahnbetriebs in den Osterferien statt. Die Stadtbahnlinie 2 wird in dieser Zeit zur Endhaltestelle „Salzdahlumer Weg“ in Stöckheim umgeleitet. In der Bauzeit können ersatzweise am Sachsendamm die Buslinien 421 und 431 genutzt werden. Die Zufahrt zum Erfurtplatz ist während der Bauzeit geöffnet. Die Gehwegquerung über die Gleisanlagen der Weimarstraße kann während der Bautätigkeiten nicht genutzt werden.

Radverkehr

Die Infrastruktur für den Radverkehr wird weiter verbessert. Im Hagenring und in der Güldenstraße, werden rund 500 Meter Radweg für ein Gesamtvolumen von rd. 400.000 Euro saniert. Eine Verbreiterung ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. In der Ackerstraße wird eine Protected-Bike-Lane eingerichtet, die den baufälligen Radweg ersetzen wird. Zusätzlich werden die ersten Maßnahmen für die Veloroute Helmstedter Straße durchgeführt, dabei werden die Bereiche Elise-Averdieck-Platz und Kreuzung Altewiekring angepasst.

Das Maßnahmenpaket Rotmarkierungen umfasst in diesem Jahr 21 Einzelprojekte, die sich in nahezu allen Stadtteilen befinden. Bei den gewählten Stellen handelt es sich vorrangig um Furten von Zweirichtungsradwegen. Nach den internen Auswahlkriterien, ohne Lichtsignalanlage. Solche Abschnitte haben bei der Rotmarkierung Priorität, um präventiv die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Straßen und Brücken

Verbindung von Giersbergstraße und Altewiekring: Die Stadt Braunschweig saniert in der zweiten Jahreshälfte den Verbindungsweg zwischen der Giersbergstraße und dem Altewiekring. Seit Anfang Februar wird an der Fernwärmeversorgung bereits gearbeitet, die dort den Altewiekring Richtung Comeniusstraße quert. Eine Fahrspur in jede Richtung wird auf dem Altewiekring während der Arbeiten immer zur Verfügung stehen.

Leonhardstraße West (nördlich der Stadthalle): Unter Nutzung der Sommerferien wird die Verkehrsführung für den Radverkehr verbessert, unter dauerhafter Einrichtung der bisherigen provisorischen Protected-Bike-Lane. Die BSVG passt parallel die Haltestelle an. Während der Arbeiten wird die Leonhardstraße zwischen Altewiekring und Gerstäckerstraße voll gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet.

Straßensanierung Rosenkamp und Blumenweg: Die Arbeiten durch SE|BS, BS|Netz, Deutsche Telekom und Stadt Braunschweig erfolgen in mehreren Bauabschnitten, damit das Quartier immer erreichbar bleibt. Durch die umfangreichen Arbeiten und verschiedene Abschnitte wird sich der Bau von Ende Februar 2024 bis in den Herbst 2025 erstrecken.

Brücke Hansestraße (stadtauswärts): Vorgesehen sind Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über den Mittellandkanal in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Verkehrsführung wird derzeit abgestimmt und frühzeitig kommuniziert.

Fortsetzung Brückenneubau im Klostergang Riddagshausen: Das Projekt umfasst den Neubau der Brücke über die Wabe und den Neubau der Brücke über die Alte Mittelriede sowie ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Die Umsetzung hat im Dezember 2022 begonnen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen.

Kannengießerstraße Pocket Park: Der Parkplatz in der Kannengießerstraße soll zu einem Pocket Park umgebaut werden. Dazu werden parallel zu den laufenden Planungsvorbereitungen in diesem Jahr umfangreiche Arbeiten stattfinden. In einem ersten Bauabschnitt im Mai/ Juni 2024 soll zunächst ein Pumpenschacht für ein Wasserspiel gesetzt werden. Dafür werden temporär zunächst ca. 30 Stellplätze wegfallen. Voraussichtlich im September/ Oktober soll dann großflächig mit den erforderlichen Landschaftsbauarbeiten fortgefahren werden, sodass ab diesem Zeitpunkt alle 70 Stellplätze nicht mehr zur Verfügung stehen. Im April/ Mai 2025 sollen erste nutzbare Bereiche der Öffentlichkeit übergeben werden. Die neuen Vegetationsflächen würden nach abgeschlossener Fertigstellungspflege im weiteren Verlauf freigegeben werden können.

Versorgungsleitungen

Erneuerung eines 110-kV-Hochspannungskabels zwischen den Umspannwerken Nord und Gifhorner Straße: Die BS|NETZ beginnt die Erneuerung des 110-kV-Kabels zwischen dem Umspannwerk Nord (Sandanger) bis zum Umspannwerk Gifhorner Straße (VW-Werk) voraussichtlich im April. Sie wird bis in den Herbst dauern. Dabei wird es verkehrliche Beeinträchtigungen entlang der Gifhorner Straße geben. Die Kabeltrasse bleibt identisch.

Ausbau des Glasfasernetzes

Die Deutsche Telekom baut seit dem Jahr 2021 kontinuierlich Braunschweiger Stadtteile mit schnellen Internet-Glasfaserleitungen aus. Die 2023 begonnene Erschließung in Lehndorf, Kanzlerfeld, der Südstadt, Mascherode, der äußeren Innenstadt sowie der Nordstadt (nördlich der Okerumflut) wird in diesem Jahr fortgesetzt. Zudem startet der Ausbau in den Stadtteilen Lindenberg, Rautheim, Querum, Gliesmarode und Riddagshausen. Darüber hinaus erschließt die Telekom ab diesem Jahr im Rahmen des geförderten Glasfaserausbaus sogenannte „Weiße-Flecken-Adressen“.

Die Deutsche Glasfaser setzt ihren Ausbau im Stadtteil Lamme fort. Die Stadt steht bezüglich des Ausbaus weiterer Stadtteile im engen Austausch mit den Telekommunikationsunternehmen. Bei den Arbeiten kann es zu zeitweiligen Einschränkungen des Verkehrs kommen. Weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau/gebiete/lamme/ und www.braunschweig.de/digitalisierung-online-services/breitbandausbau/.

Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge: Der Ausbau von Elektroladesäulen wird verstärkt. Bis Ende 2024 sind insgesamt 200 neue Ladepunkte für den öffentlichen Raum vorgesehen. Sie werden durch BS|Energy errichtet.

Fahrbahndeckensanierung

In diesem Jahr investiert die Stadtverwaltung rund 3,5 Millionen Euro in die Unterhaltung der Braunschweiger Straßen im Rahmen des Fahrbahndeckenprogramms. Für die geplanten rund 26.000 Quadratmeter Fahrbahnsanierung werden etwa 7100 Tonnen Asphalt auf insgesamt zehn Hauptverkehrsstraßen und Anliegerstraßen erneuert (Altewiekring von Jasperallee bis Comeniusstraße; Gieseler; Kalenwall; Bruchtorwall; Lessingplatz (Nord); Dieselstraße; Rüningenstraße von Thiedestraße bis Dieselstraße; Celler Straße von Amalienstraße bis Neustadtring, stadtauswärts; Wabestraße; Melanchthonstraße; Salzdahlummer Straße von A39 bis Fußgänger-Ampel an der Berufsschule; Kreuzungsbereich Frankfurter Straße Wilhelmitorwall bis Okerbrücke). Die jeweils nur kurze Zeit dauernden Maßnahmen werden ab den Osterferien bis Anfang November umgesetzt. Termine und Umleitungen werden vorab mitgeteilt.

Erschließung Baugebiet Wenden West

Nördlich der A 2, zwischen der Bestandsbebauung und der Veltenhöfer Straße, sind in Wenden die Erschließungsarbeiten für den ersten Abschnitt des Baugebiets Wenden-West weiter fortgeschritten. Bei der Veltenhöfer Straße muss noch die neue Fahrbahndecke eingezogen werden, damit sie wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Dies hat sich witterungsbedingt verzögert.

Darüber hinaus sind weitere Baumaßnahmen an oder auf folgenden Straßen vorgesehen: Fritz-Bauer-Platz (Stadt Braunschweig), Fridtjof-Nansen-Straße (SE|BS). Fasanenstraße (SE|BS), Fontanestraße und Freytagstraße (SE|BS, Stadt Braunschweig), Eichtalstraße (SE|BS vorwiegend grabenlose Bauweise, BS|NETZ), Gartenstraße und Keplerstraße (SE|BS), Marenholtzstraße (SE|BS, BS|NETZ, Stadt Braunschweig), Schüßlerstraße (SE|BS, Stadt Braunschweig), Feuerbrunnen (SE|BS, Stadt Braunschweig) (42) An der Wasche (BS|NETZ), Große Grubestraße und Steinbrink (BS|NETZ), Celler Heerstraße (Deckensanierung Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr), Hainbuchenweg (SE|BS), Industriestraße (SE|BS, BS|NETZ); Mittelriede (SE|BS, Stadt Braunschweig), Herzbergstieg bis Pumpwerk (SE|BS), Masurenstraße (SE|BS, BS|NETZ), An der Petrikirche und Bäckerklint (Nordzweig) (SE|BS), Jakobstraße (SE|BS, BS|NETZ, Stadt Braunschweig), Nîmes-Straße (Lessingplatz bis in den Park) (SE|BS, Stadt Braunschweig), Forststraße, südlich Brücke A2 (SE|BS): Wichernstraße (SE|BS): Görlitzstraße-Nord (Leipziger Straße-Gleiwitzstraße) (SE|BS, BS|NETZ), Böcklinstraße (SE|BS), Franz-Trinks-Straße (SE|BS, Stadt Braunschweig), (Hänselmannstraße (SE|BS, BS|NETZ, Stadt Braunschweig), Kollwitzstraße (Spitzwegstraße – Dürerstraße) (SE|BS), Marthastraße (SE|BS, BS|NETZ), Schlegelstraße (Korfesstraße) (SE|BS, Stadt Braunschweig), Besselstraße (SE|BS, Stadt Braunschweig) Bürgerstraße (SE|BS), Chemnitzstraße (SE|BS, BS|NETZ), Kleine Kreuzstraße (Madamenweg bis Kreuzstraße) (SE|BS), Maschplatz (SE|BS), Thomaestraße (SE|BS), Lüneburgstraße (Osnabrückstraße bis Oldenburgstraße) (SE|BS), Hubertusweg (SE|BS, BS|NETZ), Leitung vom Düker Mittellandkanal zur B214 (in Feldwegen) (SE|BS), Mühlenstraße Süd (SE|BS, BS|NETZ), Schöttlerstraße (SE|BS, Stadt Braunschweig), Sophienstraße (Ring Virchowstraße) (SE|BS, BS|NETZ), Kruppstraße (SE|BS), Lerchengasse (BS|NETZ), Turmstraße; Buchfinkweg (BS|NETZ), Am Meerberg (SE|BS, BS|NETZ), Lichtwerkallee und Lampadiusring (Nibelungen Wohnbau und Stadt Braunschweig), Verbindungsweg Im Wasserkamp und Donaustraße (Stadt Braunschweig, BS|NETZ), Am Weinberg (BS|NETZ), Am Schwarzen Berg (BS|NETZ), Schloßstraße (BS|NETZ), Krögerstraße und Kleiststraße (BS|Netz, SE|BS, Stadt Braunschweig), Wielandstraße (SE|BS, Stadt Braunschweig), Endausbauten Otto-Himmel-Weg, Vossenkamp Süd und Anbindung Vossenkamp/ Berliner Straße (Straßenbau), Lichtsignalanlage Querumer Straße (Stadt Braunschweig), Lichtsignalanlage Gliesmaroder Straße (Stadt Braunschweig).

Nicht vorhersehbar sind naturgemäß Notmaßnahmen in allen Bereichen, mit denen gegebenenfalls schnell auf Schäden reagiert werden muss.

Wer sich die aktuellen Baustellen auf dem Stadtplan anschauen möchte, kann dies tun unter www.braunschweig.de/plan/.

