Braunschweig. Bei der großen Prunksitzung der Karnevalvereinigung der Rheinländer herrschte ausgelassene Stimmung. Diese Auftritte begeisterten das Publikum.

Ab 21.30 Uhr müssen sich die Servicekräfte mit den Getränkewagen einen neuen Weg suchen. Barbara hat in der Volkswagen-Halle ihre Helene Fischer Double-Show begonnen, und vor der Bühne ist nun kein Durchkommen mehr. Paare tanzen ausgelassen, etwa ein Marsmännchen mit einem Flamingo. Ein als Bushaltestelle Kostümierter, Mozart, eine Königin und viele andere schwenken die Arme. Lautes Mitsingen, Handylichter, Rundtanz Arm in Arm. Es herrschte beste Stimmung am Samstag bei der Großen Prunksitzung der Karneval-Vereinigung der Rheinländer (KVR).

KVR-Präsident Karsten Heidrich hat um 19 Uhr wieder für einen einprägsamen Start des über vierstündigen Programms gesorgt. Motto: „Bei uns beginnt es, bevor es losgeht“. Vor dem großen Einmarsch erleben rund 1400 Gäste ein Medley mit Tanzmariechen aus allen drei Braunschweiger Karnevalsgesellschaften. Ein rosa Radio wechselt durch eine Störung häufig die Musik. So ist für musikalische Vielfalt gesorgt, von Pop bis Walzer. Freie Räder, Lauf im Handstand, Rückwärtssalto: Es geht gleich gut los.

Programm der Prunksitzung bietet vielfältigen Gesang und Tanz

Dann der große Einmarsch, im 36. Jahr angeführt durch Zeremonienmeister Werner Dornack. Der 83-Jährige war auch schon beim ersten Karnevalsumzug vorn dabei. 1980 saß er auf einem Trampeltier, ausgeliehen von einem Zirkus im Winterquartier.

Das Programm, locker moderiert von Rainer Grossert und musikalisch begleitet von der Kapelle Klunkautaler, bietet dann vielfältigen Gesang und Tanz. Der Komitee-Chor, das Duo Hellblau und die Band Rheinchaos sorgen für Schunkeln, Polonaisen und Party – mit Songs von „Braunschweig ist schöner als Hannover“ bis „Polka Polka Polka“ von Brings.

Die Funkengarde mit Funken-Mariechen begeisterte das Publikum. © FMN | Bernward Comes

Die Showtänze führen zum Beispiel nach Paris. Die Löwengarde erzählt tanzend über Sightseeing, Shopping und einen Heiratsantrag. Mit der Choreographie wurde sie jüngst Niedersachsenmeister. Die Showtanzgruppe des Tanzstudios am Zuckerberg präsentiert eine Cowgirls-Show. Die Showtanzgruppe des Pöhlder Carneval Clubs begeistert mit einem musicalartigen Auftritt. Beim Gardetanz ist es ein großes Vergnügen, den Synchrontänzerinnen Black Ladies vom Karneval Verein Lehre zuzuschauen – und der Welfen-, Brunonia- und Prinzenehrengarde. Wie entspannt sie wirken bei ihren Radschlägen, Spagatsprüngen und hochgeworfenen Beinen, auch das ist eine große Leistung.

Mittendrin ist natürlich auch die Funkengarde mit ihrem Stippeföttchen-Tanz. Je zwei Gardisten stehen Rücken an Rücken. In leichter Kniebeuge, mit vorgehaltenen Knabüs (Knallbüchsen) bewegen sie die Hintern im Rhythmus der Marschmusik. Zu neuen Ehrenfunken werden Immobilienmakler Wolfgang Siepker und Werbetechnik-Experte Oliver Stein ernannt.

Zum Schluss hält DJ Ötzi Double Kay Christiansen die vielen Feiernden bei Laune. Der weiß, dass stets bei „Anton aus Tirol“ eine lange Polonaise startet. Diesmal aber wundert er sich: „Barbara hat euch ganz wuschig gemacht. Jetzt macht ihr bei jedem Lied Polonaise.“ Nach dem Finale mit allen Akteuren und einem Luftballonregen wurde dann noch bis morgens mit DJ Kai gefeiert.

Das Duo Hellblau sorgte für Schunkeln, Polonaise und Party. © FMN | Bernward Comes

