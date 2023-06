Unwetter über Braunschweig: Mehr als 550 Einsätze am späten Abend

Schäden auch im Pflaster, hier in der Schuhstraße, wo extreme Mengen in sehr kurzer Zeit heruntergekommen sein müssen. Das erklärt auch, dass in der Innenstadt die meisten Keller vollgelaufen sind, zum Beispiel auch im La Vigna am Ziegenmarkt.

Der Keller des Altstadtrathauses steht 30 Zentimeter unter Wasser. Die Ausstellung zur Stadtgeschichte ist in Mitleidenschaft gezogen. Es tropft unaufhörlich direkt am Modell der alten Fachwerkstadt. Das sieht gar nicht gut aus.

In Timmerlah stand nach dem Starkregen das Wasser in der frisch sanierten Turnhalle. Eltern von Grundschulkindern helfen beim Wischen.

Nicht nur in der Neuen Straße in der Braunschweiger Innenstadt mussten die Einsatzkräfte anpacken.

Der ehemalige Oker-Umflutgraben am Ruhfäutchenplatz (in Hintergrund das Hotel Deutsches Haus) war nach dem unwetterartigen Regen am Donnerstagabend randvoll.

Das heftige Unwetter am Donnerstagabend hat Braunschweig voll erwischt. Drei Gewitterzellen sind über die Stadt gezogen – mit heftigem Starkregen, stellenweise auch Hagel. Der DWD hatte die höchste Warnstufe angezeigt: extremes Unwetter. Kurz vor 19 Uhr war es losgegangen. Innerhalb kürzester Zeit waren Straßen, Keller und Tiefgaragen überflutet. Wie schon beim Starkregen im August 2022 ging es rasend schnell. Dieses Mal kam aber noch mehr Wasser herunter.

Gegen 20 Uhr waren laut der Feuerwehr in der Integrierten Regionalleitstelle bereits 1600 unwetterbedingte Notrufe aus Braunschweig sowie den Landkreisen Peine und Wolfenbüttel eingegangen. Wenig später waren es schon mehr als 2000. Aufgrund der vielen Notrufe kam es zu langen Wartezeiten.

Um 20.30 Uhr gab es 340 Unwettereinsätze in der Stadt, gegen 23 Uhr waren es schon 550 – Tendenz weiter steigend. Beide Wachen der Berufsfeuerwehr sind im Einsatz, alle 30 Ortsfeuerwehren, Sonderfahrzeuge sowie das Technische Hilfswerk, Ortsverband Braunschweig. Ein massives Kräfteaufgebot: laut Feuerwehr-Chef Torge Malchau insgesamt 590 Einsatzkräfte. Zwei örtliche Einsatzleitungen wurden eingerichtet, um die Leitstelle zu entlasten und die Einsatzkräfte von dort zu führen. Auch dienstfreies Personal sei angefordert worden, insbesondere für die Leitstelle.

Braunschweigs Feuerwehr-Chef: Bislang gibt es keine Erkenntnisse über Verletzte

Wie lange es noch dauern wird, alle Einsätze abzuarbeiten, konnte Malchau kurz vor Mitternacht nicht abschätzen. Auf jeden Fall viele Stunden. Weitere Kräfte aus Peine, Gifhorn, Wolfenbüttel, Helmstedt und Goslar seien angefordert worden. „Die Einsatzstellen dauern teilweise sehr lange. In Kellern und Tiefgaragen sind teils große Wassermassen, die wir rauspumpen müssen“, so Malchau. „Außerdem müssen wir Einsatzkräfte in der Nacht austauschen. Die Kameradinnen und Kameraden haben schon den Tag über gearbeitet. Da ist Ablösung nötig.“

Ihm zufolge können sich selbst ältere Feuerwehrkollegen nicht daran erinnern, jemals so viel Regen in so kurzer Zeit erlebt zu haben. Er rechnet mit einem „gigantischen Sachschaden“, der sich in den nächsten Tagen zeigen werde: Schäden an Gebäuden, Inventar und Technik. Das Positive: „Bislang gibt es keine Erkenntnisse über Verletzte.“ Auch gab es vorerst offensichtlich keine größeren Ausfälle bei kritischer Infrastruktur. „Die für die Stromversorgung wichtige Umspannstation in der Wilhelmstraße droht überflutet zu werden“, so Malchau. „Wir tun alles, um sie mit Pumpen zu schützen.“ Auch der Keller des Marienstifts ist vollgelaufen, das Krankenhaus sei aber einsatzbereit, sagt er.

ÖPNV in der Braunschweiger Innenstadt zeitweise eingestellt

Der ÖPNV in der Innenstadt war zeitweise eingestellt. Der Bohlweg stand unter Wasser. Auch die Salzdahlumer Straße stand unter der Eisenbahnbrücke erneut unter Wasser. Die Wolfenbütteler Straße war ebenfalls betroffen. Die Eisenbütteler Straße war nicht befahrbar. Der Verkehr am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd in Richtung Wolfenbüttel staute sich.

Videos zeigen, wie die Frankfurter Straße komplett unter Wasser stand.

Im Großen Haus des Staatstheaters musste eine Vorstellung direkt vor Beginn abgebrochen werden, weil Wasser ins Foyer und Louis-Spohr-Saal eingedrungen war. Die Befürchtung war, dass das Wasser auch in den tiefer gelegenen Traforaum hätte eindringen können.

In der Innenstadt war unter anderem der Keller des Movie vollgelaufen, auch der Rewe-Markt im Konrad-Koch-Quartier musste evakuiert werden. Im Asia-Supermarkt im Kellergeschoss stand ebenfalls das Wasser.

Vermutlich sind erhebliche Schäden im gesamten Altstadtrathaus zu beklagen: Das Wasser kam von oben, Teile des Daches und des Lichthofes vor der Dornse sind undicht. Es lief von oben bis unten durch. Die Ausstellung zur Stadtgeschichte wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es tropft unaufhörlich direkt am Modell der alten Fachwerkstadt.

65 Liter Regen je Quadratmeter innerhalb von 40 Minuten

In Timmerlah stand nach dem Starkregen das Wasser in der frisch sanierten Turnhalle. Eltern von Grundschulkindern halfen beim Wischen. Der Schulhof der Grundschule Timmerlah war auch überflutet. An verschiedensten Stellen drang Wasser in die Schule.

Eine private Wetterstation am Ritterbrunnen zeigte an: Zwischen 19.14 und 19.44 Uhr sind 22,3 Liter Regen je Quadratmeter gefallen. Private Wetterstation Zuckerbergweg: Zischen 18.44 und 19.16 Uhr waren es 65 Liter Regen je Quadratmeter. Private Wetterstation Broitzem: 65 Liter Regen je Quadratmeter zwischen 18.34 und 19.13 Uhr. Die Temperatur fiel binnen 25 Minuten um 8 Grad.

In der Gaußschule in Braunschweig fällt nach Informationen unserer Zeitung am Freitag voraussichtlich der Unterricht aus, heißt es. Der Keller ist vollgelaufen.

