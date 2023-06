Braunschweig: Die Klima-Uhr tickt seit Donnerstag

Braunschweig. Die „ClimateCrisisClock“ hängt am Forumsgebäude der TU Braunschweig. Das zeigen die zehn Ziffern der Klima-Uhr an.

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, wurde die Klima-Krisen-Uhr auf dem Campus der TU Braunschweig gestartet.

Am Forumsgebäude auf dem Zentralcampus der TU Braunschweig tickt seit Donnerstag die „ClimateCrisisClock“. Die zehn Ziffern zeigen die Jahre, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden an, die noch bleiben, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Im Moment sind es noch etwas mehr als sechs Jahre. Bei Dunkelheit sind die leuchtenden Ziffern – jeweils 2,50 Meter hoch und 1,50 Meter breit – besser zu erkennen als im Hellen.

„Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit“, sagte TU-Präsidentin Angela Ittel laut einer Pressemitteilung. „Mit der ClimateCrisisClock möchten wir ein Bewusstsein für die Dringlichkeit schaffen, mit der wir handeln müssen, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen.“

Die „ClimateCrisisClock“ hängt am Forumsgebäude der Technischen Universität Braunschweig. Sie zeigt die Zeit an, die noch bleibt, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Die Idee zur Klima-Uhr wurde von Mitgliedern der Klimagerechtigkeitsbewegung „Students for Future“ aufgebracht. Mehr als 60 Studierende waren dann in den vergangenen Semestern an dem Projekt beteiligt – zusammen mit dem Institut für Architekturbezogene Kunst der TU und dem studentischen Ingenieurbüro StudING. Damit die Ziffern leuchten, erhalten sie Strom, der über Photovoltaikanlagen auf dem Campus erzeugt wird.

red

