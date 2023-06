Braunschweig: BS Engery warnt vor Betrügern an der Haustür

In Braunschweig geben sich Betrüger derzeit als Mitarbeiter von BS Energy aus und möchten Verträge an der Haustür abschließen.

BS Energy warnt derzeit vor Betrügern in Braunschweig, die an der Haustür Geschäfte abschließen wollen. Bei den sogenannten „Drückerkolonnen“ handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der sich die Betrüger an der Haustür als Mitarbeiter von BS Engery ausgeben und Energielieferverträge anbieten. Dabei gehen sie vor wie folgt: Sie behaupten, im Auftrag von BS Energy bestehende Strom- und Gaslieferverträge prüfen zu wollen und fordern Einblicke in in diese. Im Umkehrschluss bieten sie neue, vergünstigte Verträge an.

„BS Energy führt solche Maßnahmen zur Kundengewinnung nicht durch und distanziert sich ausdrücklich hiervon“, heißt es in der Pressemitteilung. Verbraucherschutzzentralen raten von Vertragsabschlüssen an der Haustür ab. Zudem gilt bei neu geschlossenen Strom- und Gaslieferverträgen an der Haustür ein 14-tägiges Widerrufsrecht, informiert BS Energy.

Einen Betrug erkennen

Diese Tipps gibt der Stromanbieter, um sich vor einem solchen Betrug zu schützen:

Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und notieren Sie sich die Kontaktdaten des Vertreters, um sich zu vergewissern, mit wem Sie es zu tun haben.

zeigen und notieren Sie sich die Kontaktdaten des Vertreters, um sich zu vergewissern, mit wem Sie es zu tun haben. Lassen Sie sich eine Visitenkarte, Vollmachten, die Vertragsunterlagen und Werbeflyer aushändigen und lesen Sie diese sorgfältig .

. Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Bitten Sie um Bedenkzeit . Seriöse Anbieter gewähren Ihnen diese, damit Sie in Ruhe alle Vertragsbestandteile prüfen können.

. Seriöse Anbieter gewähren Ihnen diese, damit Sie in Ruhe alle Vertragsbestandteile prüfen können. Geben Sie keine Zählerstände oder Zählernummern heraus.

oder Zählernummern heraus. Wenn Kunden von BS Energy Zweifel an der Identität eines Anrufers oder Vertreters haben oder beispielsweise feststellen, dass Energielieferverträge ohne ihr Einverständnis abgeschlossen wurden, sollten sie sich an die BS Energy Service-Hotline 0531 383 8000 wenden. Darüber hinaus sollte umgehend die Polizei informiert werden.

abgeschlossen wurden, sollten sie sich an die BS Energy Service-Hotline 0531 383 8000 wenden. Darüber hinaus sollte umgehend die informiert werden. Keinesfalls sollten persönliche Daten preisgegeben werden.

red

