Braunschweig: Notversorgungszelt am Prinzenpark aufgebaut

Ein Behandlungsplatz am Prinzenpark sorgt an Vatertag für eine sofortige Versorgung von Verletzten.

2500 Menschen feiern am Donnerstag den Feiertag im Prinzenpark: Da ist mit Verletzten zu rechnen. Bei der Menschenmasse hat der Rettungsdienst in der Ebertallee in Richtung Prinzenpark nun dennoch einen Behandlungsplatz aufbauen müssen, um Verletzte und Erkrankte vor Ort behandeln zu können. Das berichtet der Pressesprecher der Feuerwehr am Donnerstagabend.

2500 Menschen feiern den Vatertag im Prinzenpark. Foto: Jörg Koglin

Es sei keine akute Lage und bloß vorsorglich, dennoch ist am Vatertag so viel los im Prinzenpark, dass aus dem Nichts ein Zelt aufgebaut werden musste und zehn Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort sind. Durch die Vielzahl von Einsätzen war der Notdienst in Braunschweig zeitweise überlastet. Der Behandlungsplatz dient nun dafür, Erkrankte und Verletzte ambulant zu behandeln, damit sich ein Transport in das nächste Krankenhaus gegebenenfalls erübrigt, erklärt der Pressesprecher. Die Lage sei unter Kontrolle. Eine Räumung des Behandlungsplatzes sei noch nicht absehbar.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

