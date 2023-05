Braunschweig. In einer Container-Firma in Lehndorf ist ein Brand ausgebrochen. Die Ursache für das Feuer ist bisher unklar. Die Flammen sind unter Kontrolle.

Feuerwehr Braunschweig Großeinsatz in Braunschweig: Abfälle in Container-Firma brennen

Feuerwehreinsatz in Lehndorf: Auf dem Gelände der Firma Cederbaum auf der Hannoverschen Straße ist ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Das Feuer ist unter Kontrolle, informiert die Feuerwehr.

Mehrere Löschfahrzeuge sind im Einsatz. Foto: Jörg Koglin

Abfälle gehen in Flammen auf

Eine der mit Abfall gefüllten Ablageflächen der Cederbaum Container GmbH hat am Donnerstagabend Feuer gefangen, wie die Feuerwehr berichtet. Da der nächste Wasserhydrant laut des Pressesprechers knapp 800 Meter von der Einsatzstelle entfernt war, mussten Tanklöschfahrzeuge nachalarmiert werden. Diese verzögerten sich aufgrund eines höheren Verkehrsaufkommens. In der Zeit sprang das Feuer auf eine baulich abgetrennte weitere Ablagefläche über. In Folge des Feuers kam es auf der Autobahn 391 zwischenzeitlich zu einer Sichtbehinderung durch die starke Rauchentwicklung.

Vor Ort wurde eine stehende Wasserleitung mit Hilfe des Fachzugs Wasserförderung der Freiwilligen Feuerwehr aufgebaut. Die Flammen wurden mit Wasser und Schaum bekämpft. Das Feuer ist laut Feuerwehr ist unter Kontrolle, und die Einsatzkräfte konnten die Nachlöscharbeiten beginnen. Die Ortsfeuerwehr Lehndorf sowie ein Löschzug der Hauptwache sind vor Ort.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

