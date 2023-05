Braunschweig. Zwei Unbekannte raubten in der Nacht auf Samstag in Braunschweig einen 29-Jährigen aus. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach zwei männlichen Tätern, die in der Nacht auf Samstag einen 29-Jährigen ausgeraubt und erpresst haben.

Polizei Braunschweig Raubüberfall in Braunschweig: Polizei sucht nach Tätern

Zwei Unbekannte haben einen 29-Jährigen in der Nacht auf Samstag mit einer Waffe bedroht und ihn um sein Handy, Portemonnaie sowie Ausweisdokumente beraubt. Das berichtet die Polizei Braunschweig am Dienstag.

Das 29-jährige Opfer befand sich demnach zu Fuß auf dem Ringgleis zwischen der Hildesheimer Straße und der Ernst-Amme-Straße auf dem Heimweg. Zwei Personen näherten sich dem Mann von hinten und versetzten ihm den Polizeiangaben zufolge einen Schlag. Als sich der Mann umdrehte, hielten ihm die beiden Unbekannten eine Waffe entgegen und forderten ihn auf, seine Jacke sowie seine mitgeführte Tasche auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam er nach, sodass die beiden Täter seinen Rucksack, das Handy sowie das Portemonnaie mit persönlichen Ausweisdokumenten entwendeten. Anschließend forderten die beiden Täter den 29-Jährigen auf, sich vom Tatort zu entfernen, heißt es im Bericht.

Polizei sucht zwei männliche Täter

In sicherer Entfernung konnte das Opfer eine unbeteiligte Person in einem geparkten Fahrzeug bitten, die Polizei zu alarmieren. Die anschließend sofortige Fahndung blieb erfolglos. Am Tatort konnten die Polizeibeamten das zuvor entwendete Handy des Opfers auffinden. Sie sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung auf.

Der 29-jährige Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die das Opfer beschrieb wie folgt:

Erste Person:

männlich

unter 25 Jahre

ca. 1,85 m bis 1,90 m groß

dünne Statur

europäisches Erscheinungsbild

akzentfreie, hochdeutsche Aussprache

schmales Gesicht

Brille

dunkles Cap

Zweite Person:

männlich

unter 25 Jahre

kleiner als die erste Person

akzentfreie, hochdeutsche Aussprache

dunkle Mütze

Die Polizei bittet Personen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476 2516 zu melden.

