Braunschweig: Kinder finden Geldbörse mit mehreren Hundert Euro

Die Braunschweiger Polizei lobt drei Kinder im Alter von elf Jahren. Diese hatten am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr im Wendenring – auf dem Weg von ihrer Sporthalle zurück zum Schulgebäude – ein Portemonnaie gefunden. Darin befanden sich neben wichtigen Ausweisdokumenten auch „reichlich Bargeld“, berichtet die Polizei. Sie spricht von mehreren Hundert Euro.

„Die Kinder nahmen das Portemonnaie an sich und übergaben es kurz darauf vorbildlich und pflichtbewusst der Polizei“, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Polizeibeamten kontaktierten den Besitzer, der schließlich erleichtert und glücklich sein verlorenes Portemonnaie wieder in den Händen halten konnte, ohne dass etwas fehlte.

